Кому угрожает тяжелая форма Covid-19? Немецкие ученые нашли ответ

Немецкие ученые выявили два типа кровяных клеток, при наличии которых коронавирус представляет для пациента особую опасность. Это позволяет заранее предугадать, как человек перенесет болезнь.

Почему большинство заразившихся коронавирусом переносят заболевание в легкой форме или бессимптомно, в то время как для некоторых Covid-19 представляет угрозу для жизни?

При тяжелом течении болезни в организме зачастую возникает чрезмерная воспалительная реакция. Воспаляются легкие, а в некоторых случаях — сердечная мышца или почки. Очень часто повреждаются мелкие кровеносные сосуды и повышается свертываемость крови, что, в свою очередь, может привести к образованию тромбов в легких. Именно это в большинстве случаев и становится непосредственной причиной смерти при Covid-19.

Фактор риска — мегакариоциты в крови

Команда ученых из ряда немецких и голландских университетов и исследовательских институтов обнаружили в крови пациентов с Covid-19 ключевой индикатор, способный заранее предупредить о потенциально тяжелом течении болезни.

Это так называемые мегакариоциты — клетки-предшественницы тромбоцитов, играющих ключевую роль в системе свертывания крови. Мегакариоциты обычно находятся в костном мозге. Там они трансформируются в тромбоциты, которые затем попадают в кровь.

Однако в некоторых случаях мегакариоциты мигрируют в кровь напрямую. "Нам известны случаи попадания клеток-предшественниц тромбоцитов в кровь тяжелобольных пациентов — к примеру, при бактериальном сепсисе (заражении крови — Ред.)", — рассказывает один из соавторов исследования, сотрудник Института клинической молекулярной биологии Кильского университета Флориан Тран. Это может указывать на то, что мегакариоциты вызывают чрезмерное свертывание крови, что крайне опасно, поясняет он.

Второй фактор риска — незрелые эритроциты

Кроме того, исследователи обнаружили в образцах крови пациентов с Covid-19 большое количество незрелых красных кровяных телец — предшественниц эритроцитов, которые обычно также созревают в костном мозге.

Эритроциты отвечают за транспортировку кислорода от легких к органам человека. В то же время большое количество незрелых эритроцитов в крови указывает на недостаток кислорода. Это хорошо известная реакция организма, возникающая при тяжелых легочных заболеваниях.

Таким образом, обнаружение двух типов незрелых телец в крови может помочь еще на раннем этапе выявить риск тяжелого протекания болезни и назначить пациенту, заразившемуся коронавирусом, соответствующее лечение.

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