Консервативного депутата Европарламента поймали на гей-вечеринке

Депутат Европарламента от венгерской правящей партии, выступающей за традиционные ценности, подал в отставку после задержания в Брюсселе на домашней "секс-вечеринке", откуда он пытался сбежать по водосточной трубе, пишет newsru со ссылкой на европейские СМИ.

Вечером 27 ноября жители одного из домов центре бельгийской столицы пожаловались в полицию на шум и нарушение карантина: в Брюсселе действует комендантский час с 22:00 до 6:00, все бары и рестораны закрыты до середины января.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили в квартире 25 человек, большинство из них были мужчинами. По сообщениям местных СМИ, на которые ссылается Guardian, многие участники вечеринки были полураздетыми или голыми. Двое присутствующих заявили о дипломатической неприкосновенности.

В прокуратуре Брюсселя заявили, что депутат Европарламента пытался сбежать с вечеринки по водосточному желобу, но его заметил прохожий. Руки мужчины были в крови — вероятно он получил травмы при попытке бегства. В его рюкзаке нашли наркотики, документов при нем не было. Мужчину доставили по месту жительства, где он предъявил дипломатический паспорт. В прокуратуре не назвали имени депутата, указав только его инициалы и год рождения.

Речь идет о депутате венгерской правящей партии "Фидес" Йожефе Сайере. В выходные он неожиданно для соратников и оппонентов подал в отставку, заявив, что это решение положило конец "долгому периоду размышлений". Он добавил, что участие в повседневной политической борьбе было для него "все возрастающим психологическим напряжением", цитирует Hungary Today.

Позже Сайер признался, что посещал вечеринку в Брюсселе, и извинился за свою "оплошность", то есть нарушение антикоронавирусных мер. Он не рассказал подробностей о мероприятии и заявил, что найденную при нем таблетку экстази подбросили. По словам депутата, он вызвался пройти тест на наркотики, но полицейские не стали проводить освидетельствование.

На Сайера был составлен протокол по факту хранения наркотиков. При этом уголовное дело может быть возбуждено только после снятия дипломатического и парламентского иммунитета. Всех участников вечеринки также оштрафовали на 250 евро за нарушение карантина, пишет Brussels Times.

Сайер является одним из основателей консервативной партии "Фидес", которую возглавляет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Партия защищает традиционные семейные ценности, выступает против усыновления детей однополыми парами и равных прав для представителей ЛГБТ. Сайер также участвовал в написании новой конституции Венгрии, где прописано, что брак является союзом между мужчиной и женщиной.

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