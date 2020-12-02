Глава МИД ФРГ пообещал белорусской оппозиции поддержку

ЕС расширит санкции против ключевых фигур режима Лукашенко, если власти в Минске продолжат применять насилие в отношении протестующих. Об этом заявил Хайко Мас на открытии 18-го Минского форума.

Германия и Европейский Союз в целом продолжат поддерживать белорусскую оппозицию. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), выступая в среду, 2 декабря, с приветственным словом на открытии 18-го Минского форума. В этом году из-за пандемии форум - одна из старейших, авторитетнейших и представительных площадок для диалога в Беларуси и о Беларуси - проходит в онлайн-режиме.

Брюссель расширит санкции в отношении ключевых фигур режима Лукашенко, если белорусский правитель и далее вместо серьезного национального диалога продолжит использовать дубинки против протестующих, предупредил Мас. По его словам, кризис последних месяцев до основания изменил Беларусь: старая система зашаталась, новые структуры растут и укрепляются. Германский министр пообещал также, что Берлин и Брюссель будут поддерживать белорусское гражданское общество не только на словах, в связи с этим он упомянул учебу для журналистов, стипендии для студентов и помощь гражданским активистам.

Кроме того Хайко Мас поблагодарил Польшу за то, что она приняла в последние месяцы много представителей оппозиции. В свою очередь польский министр иностранных дел Збигнев Рау, обращаясь к участникам форума по видеосвязи, напомнил о Романе Бондаренко, погибшем после разгона одной из акции протеста в Минске, и подчеркнул, что свободный мир никогда не смирится с фальсификацией выборов и насилием в Беларуси. Рау отметил, что поддержка белорусского гражданского общества - это обязанность европейцев, но судьбу страны должны решать сами белорусы, в том числе те, что вынужденно оказались за границей. Оптимальным переходом к демократическому государству польский политик назвал переговоры с участием оппозиции.

Одна из ее лидеров, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, напомнила о своей соратнице Марии Колесниковой, которая сейчас находится в заключении. Тихановская сказала, что Колесникова является "одной из храбрейших женщин Беларуси", и процитировала высказывание Марии: "Белорусы! Вы - невероятные!" Экс-кандидат в президенты выразила уверенность в том, что перемен в стране не случилось бы "без белорусского народа, который готов бороться за принципы и ценности демократии". По ее выражению, за свое достоинство белорусы заплатили высокую цену: "Почти 30 тысяч человек были задержаны, тысячи подверглись пыткам, 900 человек стали подозреваемыми по политически мотивированным уголовным делам, были убитые".Светлана Тихановская высоко оценила готовность Берлина участвовать в разработке "плана Маршалла" для Беларуси, после того как страна добьется демократических перемен.

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