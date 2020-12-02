Пентагон утверждает, что ОАЭ финансируют российских теневых наемников в Ливии

"Объединенные Арабские Эмираты предположительно помогают финансировать российскую наемническую группу Вагнера в Ливии, согласно докладу, выпущенному на прошлой неделе генеральным инспектором Пентагона по контртеррористическим операциям в Африке. Это известие, вероятно, осложнит тесные отношения Соединенных Штатов с государством Персидского залива", — пишет Foreign Policy.

"Эксперты давно подозревают, что ОАЭ могут использовать российских частных военных контрактников, чтобы помогать Эмиратам скрывать свою роль в конфликте, но этот доклад является первой публичной официальной оценкой этой возможности. (…) Новость о том, что этих российских наемников может финансировать один из ближайших военных союзников Америки на Ближнем Востоке, еще больше усложняет расчет для Вашингтона и происходит в то время, когда демократы в Конгрессе ведут кампанию против предложенной администрацией Трампа продажи Абу-Даби истребителей F-35 на сумму 23 млрд долларов (…)", — говорится в статье.

"Похоже, что сейчас на фланге НАТО имеется постоянное присутствие России, и этому способствовал союзник США", — заявил Фредерик Вери, старший научный сотрудник Ближневосточной программы Фонда Карнеги за международный мир.

Издание указывает, что военную поддержку противоборствующим группировкам в ливийском конфликте оказывает 9 стран. (…)

"Хотя в России частные военные подрядчики незаконны, сеть компаний, известных под общим названием группа Вагнера, была в авангарде усилий России по вмешательству за рубежом, от Украины до Ливии и Судана. (…) Группа Вагнера тесно связана с российскими военными и разведывательными структурами, и Госдепартамент охарактеризовал организацию как "суррогат министерства обороны России". Первоначально предполагалось, что группа финансируется союзником Путина Евгением Пригожиным, хотя она все чаще получала контракты с иностранными игроками в Сирии, Судане и Центральноафриканской Республике, что еще больше стирает границы между российской внешней политикой и коммерческими мотивами", — говорится в статье.

"В течение долгого времени у меня складывается общее впечатление, что Вагнер полностью финансируется за счет иностранных контрактов", — заявила Кимберли Мартен, профессор политологии Барнард-колледжа.

В то время как ОАЭ были самой большой военной поддержкой генерала Халифы Хафтара (…), роль ОАЭ в конфликте подвергалась значительно меньшему вниманию, чем вмешательство России, говорится в публикации. "Эксперты связывают это с огромными лоббистскими усилиями ОАЭ в Вашингтоне, а также с ролью страны в достижении других ключевых внешнеполитических целей США, таких как кампания максимального давления на Иран и мирное соглашение ОАЭ с Израилем, которое было признано редким успехом во внешней политике администрации Трампа", — отмечается в статье. (…) — ОАЭ — ближайший союзник России в Персидском заливе, и, хотя эксперты давно испытывают подозрения, что две страны тесно сотрудничают в Ливии, зависимость Эмиратов от российских наемников на местах также позволила им скрывать свое участие (…)".

"Осторожная формулировка в докладе генерального инспектора о том, что "согласно оценке Разведывательного управления министерства обороны, Объединенные Арабские Эмираты могут предоставлять определенное финансирование для деятельности группы", вероятно, отражает политическую чувствительность, связанную с этим. Администрация Трампа долгое время не хотела критиковать партнеров США в Персидском заливе, включая ОАЭ, несмотря на обвинения в нарушениях прав человека в конфликте в Йемене, и Трамп зашел так далеко, что заявил, что у США нет интересов в Ливии", — подчеркивает Foreign Policy.

"Я полагаю, что Разведывательное управление располагает достоверной информацией о поддержке ОАЭ группы Вагнера", — заявил Дуглас Уайз, который занимал пост заместителя директора Разведывательного управления министерства обороны с 2014 по 2016 год. — Тот факт, что Управление выпустило такой доклад, стало бы более простым, менее формальным и неудобным способом упрекнуть ОАЭ в их поведении, чем дипломатическая нота или пресс-релиз министерства обороны или Белого дома. Это позволяет дать ОАЭ понять, что мы знаем".

"В течение 2020 года эксперты, отслеживающие конфликт в Ливии, отмечали паттерны, указывающие на более тесные связи между ОАЭ и Россией. В январе, после того как парламент Турции утвердил меру, разрешающую действующим военнослужащим сражаться в Ливии вместе с поддерживаемыми Турцией наемниками, резко увеличилось количество российских и эмиратских грузовых самолетов, вероятно, груженных оружием и боеприпасами, летящих на восток Ливии и в западный Египет. Как и Россия, ОАЭ поддерживают Хафтара, автократического лидера восточной Ливии, который когда-то был "активом ЦРУ" и в течение многих лет жил в пригороде Вашингтона, округ Колумбия", — пишет издание.

"Увеличение российского присутствия в Ливии также совпало с сокращением численности эмиратских войск, что еще больше разожгло опасения. По мере того, как активизировались грузовые перевозки и в страну вошло больше турецких военных, ОАЭ вывели свое оборудование с авиабазы "Аль-Хадим" недалеко от Бенгази и позволили российским силам установить контроль над объектом. Но вероятным поворотным моментом для американских военных (…) стало развертывание в мае десятка российских истребителей четвертого поколения, используемых группой Вагнера, что было частью попытки Хафтара помешать поддерживаемым Турцией войскам продвигаться дальше, заявил Джалель Харшауи, старший научный сотрудник парижской Глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности".

"Этот момент рассердил многих в министерстве обороны США, но единственное, что прозвучало тогда — это публичное порицание русских со стороны AFRICOM, — указал он. — Другой аспект, конечно же, заключался в том, что американцы прекрасно знали, что часть миссии Вагнера в Ливии, вероятно, была оплачена Абу-Даби".

"(…) Уход администрации Трампа облегчает для Пентагона возможность высказаться открыто в настоящий момент. (…) "Нам известно, что между Эмиратами и Вагнером существует боевая координация, — говорит Вери из Карнеги. — Но финансирование — это лишь еще одно обвинение Эмиратов в предательском сотрудничестве".

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