Для получения визы в Россию теперь нужно будет указывать аккаунт в социальных сетях

rus.DELFI.lv

С 1 января 2021 года для получения электронных виз в Россию нужно будет заполнять более полную, чем раньше, анкету. В ней должны быть ссылки на страницы в социальных сетях и информация о родственниках и партнерах. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Сейчас для получения электронной визы нужно представить общую информацию о себе (фамилию, имя, дату и место рождения, реквизиты паспорта, место жительство и работы), сообщить о цели и регионе визита, предполагаемой дате въезда, наличии в стране родственников и о предыдущих поездках в Россию. С 1 января по решению МИД России потребуется более исчерпывающая информация. Иностранец обязан будет указать все имеющиеся адреса электронной почты и номера телефонов, ссылки на профили в социальных сетях и мессенджерах, личный идентификационный номер, подробные сведения о супруге и родителях, об обучении во всех образовательных учреждениях (кроме школы), а также о двух последних работодателях (с исчерпывающими реквизитами для связи), воинской службе (с указанием рода войск), фактах привлечения к уголовной ответственности и о посещенных за три года странах. Вступившие в однополые гражданские союзы вместо супруга могут указывать партнера. Статьи по теме: МИД: со следующей недели Литва упрощает процедуру выдачи виз белорусам Кроме того, нужно будет предоставить точный адрес и контакты места пребывания в России или информацию о гражданах, посещение которых является целью визита. Нужно указать также наличие в РФ недвижимости, намерение участвовать в политической деятельности и наличие планов представлять некоммерческие или государственные организации. Особое поле в анкете должны заполнять иностранцы, когда-либо эмигрировавшие из Советского Союза или России. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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