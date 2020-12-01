Белорусская антиядерная кампания выступила с заявлением о ЧП на БелАЭС: что случилось?

Появилась информации об очередном возможном ЧП на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце и связанную с ним неисправность резервной системы охлаждения реактора первого энергоблока. Об этом в своем заявлении сообщила Белорусская антиядерная кампания.

"По информации из организации тесно работающей с БелАЭС по вопросам безопасности при окончании гидроиспытаний на АЭС произошло крупное ЧП. Из-за неоткрытого клапана, при откачке жидкости в конце испытаний, был поврежден танкер системы аварийного охлаждения первого реактора. Скорее всего произошла имплозия бака. Он требует замены, но поскольку замена бака равнозначна признанию аварии — его вместо этого пытаются починить. Таким образом мы имеем «горячий» реактор с нештатно функционирующей (в лучшем случае) резервной системой аварийного охлаждения", - говорится в полученном ею сообщении.

При этом, по информации Белорусской атомной электростанции, в настоящее время реактор находится в горячем состоянии и происходят работы по его опытно-промышленной эксплуатации, связанные с повышением мощности.

Источники Белорусской антиядерной кампании, не связанные между собой, сообщали, что "на системе охлаждения реактора первого энергоблока произошла “крупная авария” или ЧП, в результате чего требуется замена оборудования".

Госатомнадзор в ответ на запрос по данному инциденту ответил, что внештатных ситуаций или ЧП на площадке БелАЭС не было.

Белорусская антиядерная кампания утверждает, что это недопустимо и может привести к аварии, похожей на ту, что была на АЭС "Фукусима-1", поэтому требует остановить все работы по эксплуатации станции и расследовать инцидент.

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