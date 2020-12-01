Все, что известно о коронавирусе: от статистики до лечения COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 60 млн. В Германии — более 1 млн. Когда появится вакцина и как не заболеть COVID-19? DW собрала самые важные факты.

Почти год назад, в начале второй недели января, китайские власти впервые объявили о распространении в городе Ухань вируса нового типа. С тех пор в Германии зафиксировано более 1 миллиона заражений им, а во всем мире — свыше 63 миллионов. Что нам известно о коронавирусе SARS-CoV-2 на сегодняшний день и насколько продвинулась медицина в борьбе с ним?

Где и как возник коронавирус

После того как власти КНР объявили о вирусе, прошло несколько недель, прежде чем первая инфекция перешла от какого-то позвоночного животного к человеку, однако где и когда это произошло, по сей день достоверно не известно. Вероятно, вирус перешел от летучей мыши на какое-то другое животное, возможно, на енотовидную собаку, и лишь затем — на людей.

В последнее время появляется все больше свидетельств того, что коронавирус распространился по миру уже летом 2019 года. Так, к примеру, итальянские эксперты выявили антитела к SARS-CoV-2 в крови, взятой еще в сентябре 2019 года.

Что представляет собой SARS-CoV-2

Китайские вирусологи в рекордные сроки смогли расшифровать генетическую информацию коронавируса. Уже 21 января они обнародовали структуру его генома, а через три дня — его точное описание. После этого медики и микробиологи всего мира смогли приступить к разработке лекарств и вакцины.

На поверхности вируса есть шипы из спайкового белка, с помощью которых он прикрепляется к рецепторам здоровых клеток. Кроме того, исследователи обнаружили в спайковом белке SARS-CoV-2 особую петлю, которая сложена последовательностью из четырех аминокислот и не встречается в других известных человеческих коронавирусах.

Структурная петля позволяет ему крепче держаться на поверхности клетки, что обеспечивает гарантированное проникновение. Поэтому задача ученых, которые работают над создание вакцины и медикаментов от коронавируса, состоит в том, чтобы найти способ заблокировать и нейтрализовать эти спайковые белки.

Как передается коронавирус

Установлено, что вирус находится преимущественно в горле и в легких. Самая высокая опасность заражения им — через грязные поверхности, руки, кожу или слизистую оболочку — контактным путем, а также воздушно-капельным путем, в частности, из-за работающих кондиционеров. Очень опасны в этой связи закрытые помещения с большим количеством людей — поэтому для сдерживания эпидемии были введены такие меры, как локдаун или отмена массовых мероприятий.

Использование защитных масок, закрывающих рот и нос, введено практически во всех странах мира. Однако многие медики еще в самом начале задавались вопросом: в состоянии ли большинство людей так применять их в быту, чтобы они препятствовали возможной передаче вируса? Из других защитных мер можно назвать мытье рук, соблюдение социальной дистанции и основательное проветривание помещений.

Даже если некоторые домашние животные, такие как кошки или хомячки, могут заразиться от человека, не доказано, что они участвуют в цепочках инфицирования. Иначе дело обстоит с норками: миллионы этих зверьков в разных странах пришлось убить из-за вспышек коронавируса на норковых фермах.

Симптомы ковида и группы риска

Болезнь COVID-19, вызванная коронавирусом, протекает очень по-разному у разных людей: у многих вообще не появляется никаких симптомов, а другие переносят ее очень тяжело. Сложно однозначно сказать, для кого вирус представляет наибольшую угрозу. Среди групп риска называют лиц, страдающих другими, хроническими заболеваниями (к примеру гипертонией, диабетом, раком, почечной недостаточностью, циррозом печени, сердечно-сосудистыми заболеваниями), а также пожилых людей, тех, у кого кровь группы A, и мужчин.

В легкой форме COVID-19 может напоминать простуду. Типичные симптомы: боли в горле, трудности с дыханием и потеря вкуса и обоняния. В тяжелых случаях болезнь может затрагивать целый ряд органов и представлять опасность для жизни. Тяжесть течения болезни во многом зависит от того, насколько сильно иммунная система реагирует на патоген.

Как лечат от ковида

В начале пандемии многим тяжелым пациентам заблаговременно делали искусственную вентиляцию легких, но они все равно умирали. Позднее же реаниматологи отказались от ИВЛ как стандартной процедуры, поскольку победила точка зрения, что искусственная вентиляция при высоком давлении в легких может нанести больше вреда, чем помочь.

До тех пор, пока пациенты могут дышать самостоятельно, они получают кислород, не подключаясь к дыхательному аппарату. Интубация в настоящее время рассматривается как средство только в чрезвычайной ситуации. Если болезнь проходит в тяжелой форме, необходима интенсивная терапия, включающая в себя лечение всех органов, которые пострадали от вируса. Во многих случаях, если почки сильно пострадали в результате ковида, пациенту необходим диализ.

Лечение ковида проводится в специализированных клиниках. Заболевших лечат антителами из крови тех, кто уже переболел COVID-19. Они помогают укрепить иммунитет больного и побороть вирус. После прохождения интенсивной терапии и выздоровления пациенты, переболевшие ковидом, должны пройти реабилитацию, чтобы устранить вызванные болезнью осложнения.

Какие лекарства есть от ковида

До настоящего момента эффективного лекарства от COVID-19 нет. Единственный медицинский препарат, который может ускорить выздоровление — ремдесивир. Поэтому сейчас он очень востребован. Но панацеей ремдисивир не является. Он лишь помогает пациентам, которые получают кислород, быстрее начать дышать самостоятельно. Но не повышает шансы на выживание. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно исключила ремдисивир из своего списка рекомендаций для лечения ковид.

Врачи пытаются использовать при лечении болезни, вызываемой коронавирусом, лекарственные препараты, имеющиеся в наличии, но применяемые при других заболеваниях. К ним относятся Dexamethason, Avigar и средство против малярии Hydroxylchloroquin. При использовании дексаметазона и авигара эффективность и безопасность не подтверждены окончательно, Гидроксинхлорохин оказался неэффективным при лечении COVID-19.

Какая вакцина нужна против коронавируса

Сейчас существует 225 проектов, направленных на разработку вакцины против коронавируса. Выделяют три вида вакцин: инактивированные, векторные и мРНК-вакцины. В настоящий момент около 50 вакцин-кандидатов уже проходят клинические испытания на добровольцах.

В случае с мРНК-вакциной речь идет о медицинском ноу-хау, поскольку до сегодняшнего дня подобной вакцины не существовало. Обе вакцины, которые сейчас в Германии тестируют на людях — Biontech/Pfizer и CureVac, — являются векторными. Самые многообещающие на данный момент три вакцины-кандидата: Biontech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Кроме того, существует вакцина от туберкулеза, которая не связана напрямую с коронавирусом SARS-CoV-2, но усиливает естественный иммунитет человека. В настоящий момент ее пытаются генетически улучшить исследователи Института имени Макса Планка.

Оптимисты надеются на то, что первая вакцина от коронавируса появится уже в конце этого года. А в следующем году будут разработаны и другие вакцины. Но после того, как первая вакцина будет одобрена, должно начаться ее массовое производство.

А это требует времени. Вакцина мРНК может быть произведена в больших объемах быстрее других вакцин. Поэтому на нее делается особая ставка. После того, как вакцина появится в нужных количествах, предстоит решить вопрос с ее доставкой и тем, кто пройдет вакцинацию в первую очередь. Индия уже в течение нескольких месяцев наращивает производственные мощности для будущей вакцины.

Когда появится коллективный иммунитет

Количество инфицированных коронавирусом растет во всем мире. В конце ноября им заразились более 60 млн человек. Более 1 млн человек — в Германии. Населению планеты, которое составляет свыше 7,8 млрд человек, пока далеко до коллективного иммунитета. К тому же все еще не ясно, как долго сохраняется иммунитет к COVID-19 у тех, кто им уже переболел. Есть ли у человека в крови антитела, можно узнать с помощью серологического теста. Тест ПЦР помогает установить наличие коронавируса в данный момент.

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