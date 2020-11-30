Суд отменил приговор экс-президенту Кыргызстана Атамбаеву. Ранее он получил 11 лет колонии

Верховный суд Кыргызстана отменил приговоры по делу о незаконном освобождении криминального авторитета, согласно которым экс-президент страны Алмазбек Атамбаев был осужден на 11 лет и два месяца лишения свободы. Дело рассмотрят заново.

"Решение двух предыдущих инстанций отменено. Дело направлено в Первомайский районный суд на новое рассмотрение", - цитирует РИА Новости сообщение канцелярии верховного суда.

Дело передано на пересмотр в Первомайский районный суд Бишкека.

В июне 2020 года Первомайский районный суд приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении Азиза Батукаева, которого называют криминальным авторитетом.

В августе Бишкекский городской суд оставил приговор первой инстанции без изменений.

Атамбаев был задержан в августе 2019 года. Этому предшествовало вооруженное противостояние у его резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области, в 20 километрах от Бишкека.

Первая попытка спецназа задержать экс-президента оказалась неудачной - сторонники бывшего президента смогли отбить атаку силовиков, при штурме пострадали не менее 70 человек с обеих сторон. Один человек - заместитель командира спецподразделения ГКНБ "Альфа" - погиб.

На следующий день силовики предприняли новый штурм, в операции участвовали около 2 тысяч сотрудников МВД, в том числе отряд СОБР. Атамбаев сдался. Его обвиняли в том, что он открыл огонь на поражение по участникам операции по его захвату.

Атамбаев занимал пост президента страны с декабря 2011-го до ноября 2017 года. Он - один из участников "тюльпановой революции" 2005 года, был сначала министром, а потом главой правительства. С поста премьера он перешел на пост президента, победив на выборах в первом туре.

В 2017 году Атамбаев поддержал выдвижение на пост президента страны Сооронбая Жээнбекова, его даже называли ставленником прежнего главы государства. Однако вскоре у них возникли серьезные разногласия, и против Атамбаева были возбуждены сразу несколько уголовных дел.

Помимо обвинений, связанных с освобождением Батукаева, Атамбаеву в конце сентября прошлого года были предъявлены обвинения еще по ряду эпизодов, включая захват заложников и организацию массовых беспорядков.

Одно из дел, по которым Атамбаев проходит обвиняемым, связано с его вооруженным задержанием в прошлом году. На прошлой неделе суд решил объединить дело о беспорядках с процессами по обвинению в отмывании денег и коррупции по земельным участкам в селе Кой-Таш в одно производство, сообщают местные СМИ. Ранее сообщалось, что только по обвинению в организации беспорядков Атамбаеву может грозить пожизненное заключение.

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