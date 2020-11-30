Майя Санду предложила заменить российские войска в Приднестровье на наблюдателей от ОБСЕ

Избранный президент Молдовы Майя Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья. Об этом она рассказала на пресс-конференции, передает ТАСС. Она предложила заменить российских миротворцев на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).

Она заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа российских войск, «в отношении которой никогда не было договоренность со стороны Молдовы». В связи с этим «позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории страны».

В разговоре с РБК она напомнила, что в селе Колбасна в Приднестровье остались советские склады боеприпасов. Там хранится около 20 тысяч тонн вооружения, которые свозили туда из европейских стран после вывода советских войск. Склады охраняют около тысячи российских военных.Избранный президент заметила, что хранить такое количество боеприпасов опасно.

Она подчеркнула, что Молдова говорила об этом «при всех правительствах, при всех президентах». В прошлом году министр обороны России Сергей Шойгу тоже соглашался, что боеприпасы надо утилизировать.

Санду предложила заменить российских миротворцев на представителей ОБСЕ. «По миротворцам есть соглашение 1992 года. Мы считаем, что сейчас нет угрозы возобновления военных действий на нашей территории. И мы считаем, что эту миссию нужно преобразовать в миссию гражданских наблюдателей, которая была бы при ОБСЕ. Опять же, эта позиция не новая. Это позиция, которую молдавская сторона продвигает уже много лет», — сообщила избранный президент Молдавии.

20 ноября Санду заявила, что для урегулирования конфликта в Приднестровье нужно вывести оттуда всех российских миротворцев. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это заявление «направленным на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы».

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