Moderna заявила о 100-процентной эффективности своей вакцины от тяжелых форм ковида

Вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Moderna, показала эффективность в 100% при тяжелых формах заболевания, говорится в пресс-релизе компании.

В исследовании вакцины принимали участие 30 тысяч человек, из них 196 заболели COVID-19.

185 из них получили плацебо и только 11 (5,9% от числа заболевших) — настоящую вакцину. Таким образом, эффективность вакцины в целом оценили в 94,1%.

У 30 участников исследования COVID-19 протекал в тяжелой форме, один из них умер. Все они получили плацебо. Среди 11 заболевших, получивших вакцину, тяжелых случаев нет.

Компания подала заявку на регистрацию в США и планирует запуск массового производства вакцины. По словам главы компании Стефана Банселя, стоимость одной дозы составит от 25 до 37 долларов.

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