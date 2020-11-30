В исследовании вакцины принимали участие 30 тысяч человек, из них 196 заболели COVID-19.
185 из них получили плацебо и только 11 (5,9% от числа заболевших) — настоящую вакцину. Таким образом, эффективность вакцины в целом оценили в 94,1%.
У 30 участников исследования COVID-19 протекал в тяжелой форме, один из них умер. Все они получили плацебо. Среди 11 заболевших, получивших вакцину, тяжелых случаев нет.
Компания подала заявку на регистрацию в США и планирует запуск массового производства вакцины. По словам главы компании Стефана Банселя, стоимость одной дозы составит от 25 до 37 долларов.
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