56 из 193 стран-участниц Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в совместном заявлении осудили отравление Алексея Навального, совершенное в России химическим нервно-паралитическим ядом группы "Новичок". Документ, представленный на 25-й сессии Конференции государств - участников ОЗХО, опубликовала британская делегация в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 30 ноября.

