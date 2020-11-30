Белорусский блогер Тихановский останется под стражей до конца февраля

Популярного оппозиционного блогера Сергей Тихановского подозревают в нарушении общественного порядка и разжигании социальной вражды. Правозащитники признали его политзаключенным.

Срок содержания под стражей известного белорусского оппозиционного блогера Сергея Тихановского продлен на три месяца. Об этом сообщила РИА "Новости" адвокат Тихановского Наталья Мацкевич в понедельник, 30 ноября. По ее словам, с учетом продления общий срок ареста составит девять месяцев и должен будет истечь в конце февраля 2021 года. Мацкевич не исключила, что арест будет снова продлен, и отказалась комментировать подробности обвинения, сославшись на подписку о неразглашении.

Тихановский - автор популярного в Беларуси YouTube-канала "Страна для жизни", посвященного общественно-политической тематике и проблемам жителей страны, в основном регионов. Вместе со своей командой на автомобиле с логотипом "Реальные новости" блогер больше месяца ездил по Беларуси и встречался с подписчиками, которые рассказывали ему о проблемах в городе и стране.

Протесты в Беларуси после выборов президента

Тихановский планировал участвовать в президентских выборах в Беларуси 9 августа, но ему отказали в регистрации кандидатом, так как во время подачи заявки он находился в СИЗО. Вместо него документы о регистрации своей инициативной группы подала его жена Светлана, которую ЦИК Белоруссии признал кандидатом в президенты.

Тихановского задержали 29 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты его супруги Светланы. Белорусские правоохранители утверждают, что во время этого мероприятия были совершены "групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции". 16 июня в отношении блогера было возбуждено уголовное дело по обвинению в воспрепятствовании проведению выборов, позже его обвинили также в разжигании социальной вражды. Белорусские правозащитники объявили Тихановского и других задержанных активистов политическими заключенными.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Мирные выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в подтасовке итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Тихановская, которую многие белорусы считают истинным победителем на выборах, из-за давления властей была вынуждена покинуть Беларусь.

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