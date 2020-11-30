Суд продлил срок ареста Ивану Сафронову до марта

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 7 марта арест советнику главы Роскосмоса, бывшему журналисту Ивану Сафронову, пишет "Коммерсант". Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Туда не пускали тех, у кого нет повестки, также было объявлено, что из представителей СМИ "не аккредитован никто".

"Журналистов не пустили, ни по аккредитации, никак. Родственников, меня и сестру не пустили", - сообщила телеканалу "Дождь" девушка Ивана Сафронова Ксения Миронова. По ее словам, приставы объяснили это карантинными мерами.

После этого Миронова позвонила уполномоченному по правам человека в Москве Татьяне Потяевой - в ее аппарате ответили, что это решение судьи. По данным "Коммерсанта", позднее Миронову и сестру Сафонова Ирину пустили на оглашение решения.

На заседании защита представила 388 личных поручительств за Сафронова, в том числе от главного редактора "Коммерсанта" Владимира Желонкина, главреда "Ведомостей" Андрея Шмарова, главреда "Медузы" Ивана Колпакова, главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, актрисы, соучредителя благотворительного фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматовой, учредителя благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюты Федермессер, главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина.

Иван Сафронов находится под арестом больше трех месяцев. Ни общественности, ни адвокатам до сих пор не известны ни конкретные действия, вменяемые бывшему журналисту, ни доказательства его вины. Дело засекречено, все процессы проходят в закрытом порядке. Известно лишь, что Сафронов якобы передал некие секретные сведения чешской разведке, связанной с разведкой США.

В октябре стало известно, что в материалах дела появился "вербовщик" - адвокатам нельзя разглашать его имя, но, по данным СМИ, это друг Сафронова из Чехии Мартин Лариш, тоже бывший журналист. По версии следствия, он завербовал россиянина в 2012 году "для негласного сотрудничества с чешской спецслужбой - Управлением по связям с заграницей и информацией, подконтрольной, в свою очередь, спецслужбам США". Сам Лариш категорически отвергает причастность к каким-либо спецслужбам.

В октябре Сафронов попросил ФСБ разрешить ему поздравить мать с днем рождения по телефону, однако следователь не разрешил ему это сделать, сославшись на то, что такой разговор может быть использован для скрытого обмена информацией и "выполнения разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности", поскольку мать Сафронова является свидетелем по уголовному делу.

Инициативная группа в поддержку Сафронова, в которую входят его друзья, родственники и коллеги, посчитала действия ФСБ жестокими и абсурдными, и запустила онлайн-флешмоб в поддержку журналиста.

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