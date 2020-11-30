В России второй день подряд выявляется больше 26 тысяч случаев коронавируса

NEWSru.com

Foto: Itar-Tass / Scanpix

В России за последние сутки выявлено 26 338 случаев коронавируса в 84 регионах, 368 человек скончались, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Всего в стране выявлено 2 295 654 заболевших и 39 895 умерших.

Из больниц за сутки выписано 17 247 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 778 704. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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