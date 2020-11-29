На юге Индонезии началось извержение вулкана Левотоло

Вулкан Левотоло, расположенный на индонезийском острове Ломблен (Лембата) в южной части страны, начал извержение в воскресенье, передает "Интерфакс". Столб пепла и дыма поднялся из жерла вулкана на высоту 4 км.

Сообщений о разрушениях и пострадавших пока не поступало, однако власти запретили полеты в этом районе страны и закрыли местный аэропорт.

Геологическое агентство Индонезии порекомедовало жителям страны не предпринимать какую-либо активность в радиусе четырех километров от кратера вулкана. Власти также предупредили о возможном появлении лавовых потоков и в связи с ситуацией ввели предпоследний уровень реагирования на угрозу.

В Индонезии, находящейся в сейсмически опасной зоне - так называемом Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, имеются примерно 130 действующих вулканов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!