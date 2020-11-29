Прокладка "Северного потока - 2" может возобновиться в декабре

В Nord Stream 2 AG отметили, что речь идет об укладке отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода. В управлении водных путей в Штральзунде рекомендовали судам с 5 декабря соблюдать осторожность при навигации.

Работы по прокладке газопровода "Северный поток - 2" возобновятся в начале декабре. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщила радиостанция Radio MV германского вещателя NDR 1 со ссылкой на представителя компании Nord Stream 2 AG, являющегося оператором проекта.

Базирующееся в Штральзунде управление водных путей и судоходства в Балтийском море рекомендовало капитанам судов с 5 декабря соблюдать особую осторожность при навигации к югу от Адлергрунда (в 60 км от острова Борнхольм).

Работы у берегов Германии

Между тем, в проектной компании газопровода уточнили детали строительства: "Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Германии в этом году".

"Мы назовем конкретное судно, которое будет использовано, позже. На данном этапе план предусматривает укладку отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода", - подчеркнули и в Nord Stream 2 AG.

"Академик Черский" ушел из Мукрана

Ранее, 26 ноября, стало известно, что трубоукладочное судно "Академик Черский", способное достроить газопровод, по всей видимости, вышло из немецкого порта Мукран и направилось в Калининград. Об этом свидетельствовали данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

В начале октября "Академик Черский" впервые с мая покинул Мукран, направившись к Куршской косе. Там он стоял в режиме "ограниченной маневренности". В середине октября рядом с трубоукладчиком появились суда снабжения "Умка", Finval и "Балтийский исследователь".

Норвежская компания не отказывается от сертификации газопровода

До этого, 26 октября, норвежская DNV GL заявила, что прекратит оказывать верификационные услуги в отношении судов, обслуживающих "Северный поток-2", а также оборудования на этих судах. Компания пояснила, что приняла такое решение после анализа новых разъяснений Госдепартамента США относительно санкций против "Северного потока-2". При этом DNV уточнила, что не отказывается от сертификации самого трубопровода. Ранее о таком отказе сообщили многие СМИ.

На настоящий момент газопровод достроен более чем на 90 процентов, последний участок, который осталось проложить, находится в водах Дании. Предполагалось, что "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию к концу 2019 года. Однако уже летом того же года стало окончательно ясно, что "Газпром" выбился из графика и не сможет выполнить намеченное, а в декабре 2019 года проект полностью встал. Швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб для "Северного потока - 2" и вывела свои суда из Балтийского моря из-за угрозы санкций США. Ожидается, что до конца 2020 года США внесут в оборонный бюджет страны новый пакет ограничений против проекта газопровода.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!