Протесты в Беларуси: Тихановская хотела бы встретиться с Путиным

В Беларуси не стихают массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. Хроника событий 28 ноября.

В Беларуси не стихают массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями субботы, 28 ноября (время московское).

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Ряд белорусских банков получил от Нацбанка Республики Беларусь письма с просьбой подключиться к сервис-бюро системы передачи финансовых сообщений Банка России (Сервис-бюро СПФС). Об этом сообщила газета "Наша нива". Речь идет о российском аналоге международной системы SWIFT. Ранее отключения Беларуси от нее, а также прекращения кредитования Беларусбанка и Белагропромбанка требовала от Запада лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

В Жодино прошла женская акция солидарности с протестующими

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В Жодино (Минская область) прошла женская акция солидарности с протестующими. Как видно на распространяемых в Telegram кадрах, несколько человек выстроились в живую цепь, при этом в руках они держали бело-красно-белые пакеты и зонты.

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление она сделала в интервью Украинской службе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС). "Мы хотели бы высказать свою точку зрения, хотели бы услышать позицию России по белорусскому вопросу", - подчеркнула она. "Мы - соседи. И мы продолжим наши отношения в будущем. Я хотела бы поговорить (с Путиным. - Ред.)", - указала Тихановская, добавив, что подобного разговора ждет белорусский народ. Белорусский правитель Александр Лукашенко встречался с президентом РФ в Сочи 14 сентября.

Белорусы в Баварии обратились к соотечественникам

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Живущие в Баварии белорусы разместили в Telgram-канале "Баста!"видеообращение в поддержку своих земляков в Беларуси. Мы с болью в душе видим, как каждый день происходит надругательство режима над каждым белорусом, говорится, в частности, в послании. "Мы поддерживаем каждого, кто выражает свою гражданскую позицию<…> Сегодняшние акции по всей Беларуси и за её пределами в очередной раз показали, что нас большинство и правда на нашей стороне".

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По данным онлайн-издания Tribuna.com, автором письма спортсменов в поддержку белорусских властей является главный редактор газеты "Спортивная панорама" Владимир Пехтерев. Письмо было написано более месяца назад и все это время проходило согласование в Министерстве спорта и Национальном олимпийском комитете. Tribuna.com отмечает тот факт, что Пехтерев и министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук являются давними друзьями.

24 ноября на сайте Минспорта РБ появилось письмо в поддержку властей под названием "Согласие во имя созидания и мира", в котором говорится, что спорт не должен быть связан с политикой. Ранее на сайте Свободного объединения спортсменов Беларуси было опубликовано "Открытое письмо представителей спортивной отрасли Республики Беларусь", которое подписали уже более 1100 спортсменов. Подписавшиеся требуют проведения повторных выборов и резко осуждают действия силовиков.

У Светланы Тихановской запланирована встреча с Джо Байденом

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Лидер оппозиции Светлана Тихановская в ближайшее время намерена встретиться с Джо Байденом, который, по прогнозам СМИ, сделанным на основе подсчета голосов в штатах, победил на президентских выборах в США. Об этом Тихановская сообщила в интервью телеканалу "Белсат" вечером в четверг, 26 ноября. Другими пунктами назначения ее международных поездок станут Норвегия и Великобритания.

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