Россиянам с начала пандемии выписали 1,7 млрд рублей штрафов за нарушение коронавирусных ограничений

МВД России впервые обнародовало статистику по штрафам за нарушения ограничительных мер, оформленным с начала пандемии коронавируса. Полицейские за это время выписали более 1,1 млн протоколов за нарушение режимов повышенной готовности, карантина и самоизоляции, передает ТАСС.

Подавляющее большинство (976,9 тыс.) - по статье 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"), по которой предусмотрены штрафы от одной до 30 тысяч рублей. Как правило, это касается несоблюдения перчаточно-масочного режима.

На втором месте - нарушение статьи 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы"), по которой было составлено 109,2 тысячи протоколов.

Значительно реже (21,5 тыс. протоколов) россиян привлекали к ответственности по статье 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Минимальный штраф по данной статье составляет 15 тысяч рублей. Общая сумма штрафов за нарушения составила как минимум 1,7 млрд рублей.

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