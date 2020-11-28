"Собеседник": яхту "подруги Путина" Светланы Кривоногих охраняет новейший противодиверсионный катер ВМФ

Предполагаемая подруга президента РФ Светлана Кривоногих через свою компанию "Пульс" владеет 40-метровой яхтой "Альдога", которую регулярно видят в окрестностях Санкт-Петербурга, иногда - с почетным эскортом охраны. Весной судно видели в Финском заливе в сопровождении новейшего противодиверсионного катера Балтийского флота "Юнармеец Балтики", пишет "Собеседник".

"Юнармеец Балтики" - это новейший проекта 03160 "Раптор". Катер регулярно участвует в военно-морских парадах. Экипаж корабля составляет боевая группа отряда противодействия подводным диверсионным силам и средствам, вооруженная штатными крупнокалиберными пулеметами, специальными подводными пистолетами СПП-1, подводными автоматами АПС и холодным оружием. Церемония присвоения имени катеру проходила при участии бывшего главкома ВМФ адмирала Владимира Королева.

По мнению газеты, без санкции сверху участие "Юнармейца" в эскорте яхты невозможно. "Альдога" была построена в Италии, она имеет две палубы и три спальни. "Проект" писал в своем расследовании о Светлане Кривоногих, что как минимум один раз это судно видели пришвартованным в яхт-клубе "Лагуна" Юрия Ковальчука на Ладожском озере. Стоимость яхты составляет около 5,4 млн долларов.

Напомним, по данным "Проекта", к началу 2000-х Светлана Кривоногих практически в одночасье превратилась из бывшей обитательницы общежития и незаметной студентки во владелицу дорогого жилья в Петербурге и акционера банка "Россия", который сейчас входит в двадцатку крупнейших банков страны. Также ей принадлежит горнолыжный курорт "Игора" на севере Ленинградской области и культурное пространство "Ленинград центр" в Таврическом саду.

Собеседники издания объяснили резкий взлет благосостояния Кривоногих тем, что она была близка с Владимиром Путиным. У нее есть несовершеннолетняя дочь Елизавета Владимировна, об отце которой ничего не известно, при этом она "феноменально" похожа на президента. После того, как "Проект" заинтересовался семьей, девушка удалила из соцсетей фото, на которых можно рассмотреть ее лицо.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал расследование "эпистолярным жанром" и "провокационной желтизной".

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