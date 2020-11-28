В России за сутки коронавирусом заразились 27 100 человек

Количество летальных случаев в России за минувшие 24 часа увеличилось на 510. В Германии за последние сутки вирусом заразились почти 21,7 тыс. человек, 379 человек - скончались.

За последние сутки в 85 регионах России выявлено 27 100 подтвержденных случаев новойкоронавирусной инфекции, в том числе 5724 (21,1%) без клинических проявлений, говорится в сообщении оперативного штаба, обнародованном в субботу, 28 ноября. Кроме того, от последствий коронавирусной инфекции скончались еще 510 человек.

В Москве прирост новых случаев коронавируса составил 7320, подтверждено 76 летальных исходов. Всего с начала пандемии коронавирусом в России заразились уже 2 242 633 человека, в том числе 39 068 - с летальным исходом.

Новый антирекорд в Украине

В Украине на утро 28 ноября также зафиксирован очередной антирекорд - 16 294 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 689 - среди детей и 631 - среди медработников. От последствий заражения скончались еще 184 человека. Антирекорд по суточному приросту заражений фиксируется в Украине уже третий день подряд.

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, на утро 28 ноября зафиксировано 21 695 новых случаев коронавирусной инфекции и 379 летальных исходов.

В США, которые лидируют во всем мире по количеству заражений, число инфицированных достигло 13 454 346 человек. От последствий заражения скончались уже 271 029 американцев, следует из данных портала Worldometer.

Во всем мире, по данным Worldometer, коронавирусом с начала пандемии заразились 62 053 970 человек, 1 450 271 из них - скончались.

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