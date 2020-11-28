Избиение темнокожего продюсера полицейскими в Париже шокировало Макрона и Францию

Во Франции разгорается новый скандал вокруг полицейского насилия и отношения правоохранительных органов к меньшинствам. Его причиной стало жестокое избиение полицейскими темнокожего музыкального продюсера в его собственной студии в Париже.

На видео с внутренней камеры наблюдения, опубликованном в четверг сайтом Loopsider, видно, как трое полицейских входят в музыкальную студию. Судя по кадрам, в этот момент они пытаются задержать продюсера Мишеля Зеклера, который хочет зайти в помещение. Во время борьбы полицейские избивают его руками, ногами и дубинками. Затем группа людей, находившихся в студии, выталкивает полицейских за дверь, после чего те применяют светошумовую и дымовую гранаты. Зеклер также утверждает, что во время избиения он неоднократно подвергался оскорблениям на расовой почве.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил возмущение действиями полиции. "Кадры с агрессией против Мишеля Зеклера, которые мы все видели, - это недопустимо, для нас всех это позор, - написал он в "Фейсбуке". - Во Франции не должно быть насилия или жестокости, и неважно от кого это исходит. Франция не может мириться с ненавистью и расизмом".

Он заявил, что попросил правительство страны срочно разработать меры для восстановления доверия к полиции. "Люди, задача которых - применение законов, должны эти законы уважать", - отметил Макрон.

Макрон также обсудил инцидент с министром внутренних дел страны.

В полиции после публикации видео заявили, что правоохранители пытались арестовать продюсера за нахождение на улице без маски, однако он скрылся в студии. Как передает агентство Рейтер, Зеклер признал, что в нарушение существующих во Франции карантинных ограничений шел по улице без маски и хотел зайти в студию, чтобы избежать штрафа.

Кадры избиения вызвали у французов крайне эмоциональную реакцию. Мэр Парижа Энн Идальго назвала действия полиции недопустимыми. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что полицейские "запятнали честь мундира" французской полиции, и добавил, что будет добиваться их увольнения.

Нападающий клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе обвинил полицейских в расизме. "Невыносимые кадры, неприемлемое насилие. Скажите "нет" расизму!", - написал он в "Твиттере" рядом с фотографией окровавленного лица избитого продюсера.

Пострадавший, музыкальный продюсер Мишель Зеклер, изначально был задержан и обвинен в сопротивлении аресту. Однако после появления видео дело против него было прекращено. Как передает агентство Франс пресс, в отношении полицейских начато расследование. Они временно отстранены от службы.

В четверг, подавая жалобу на действия полицейских, Зеклер заявил, что "просто хочет, чтобы эти три человека ответили по закону".

Обвинения в жестокости

В последнее время французскую полицию все чаще обвиняют в применении чрезмерной силы. На этой неделе был разогнан импровизированный лагерь мигрантов на Площади Республики в центре Парижа. Сотрудники правоохранительных органов действовали достаточно жестко, операция закончилась столкновениями с мигрантами и защищавшими их активистами.

Полицейские демонтировали около 500 палаток, в которых находились мигранты. Министр внутренних дел Дарманен написал в "Твиттере", что находит некоторые снятые на видео сцены шокирующими и потребует от подчиненных полного отчета.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!