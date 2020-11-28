В Дании завершилось поголовное уничтожение норок

Заводчики в Дании уничтожили более 11 миллионов зверьков из-за заражения мутировавшим коронавирусом. Об этом говорится на сайте датского управления ветеринарии и продовольствия, пишет "Новая газета".

"Датское управление ветеринарии и продовольствия продолжает следить за распространением вируса среди немногих оставшихся норок, которые находятся за пределами зоны заражения", - заявил руководитель управления Хеннинг Кнудсен.

Изначально популяция норок составляла около 15 миллионов. Из них убили более 11 миллионов зверьков, оказавшихся в зараженных стадах и зонах риска.

Большинство заводчиков норок уничтожили животных даже за пределами зоны заражения. Однако полное истребление норок вряд ли будет возможно до вступления нового закона, временно запрещающего их разведение в Дании. Таким образом, могут возникать новые очаги заражения.

Как минимум на одной норковой ферме также убили нескольких кошек, так как у некоторых из них обнаружили COVID-19.

Члены кабмина Дании 4 ноября объявили о распоряжении убить всех норок - от 12 до 17 миллионов особей на 1100 зоофермах королевства. 17 ноября власти достигли соглашения с оппозиционными партиями об убийстве всех норок и о запрете их содержания. 19 ноября Институт по борьбе с опасными инфекциями (SSI) сообщил, что мутировавший коронавирус Cluster 5, который отличается пониженной восприимчивостью к вакцинам, не встречался на территории Дании с 15 сентября.

Позже выяснилось, что правительство не имело полномочий для принятия подобных решений без обсуждения законопроекта в парламенте.

После скандала с уничтожением норок в стране в отставку ушел министр по вопросам продовольствия министерства окружающей среды Дании Могенс Йенсен. Его подвергли критике в парламенте страны, указав на отсутствие законных оснований для убийства всех норок в Дании.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!