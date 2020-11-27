Навальный призвал Евросоюз вводить санкции против российских олигархов

Политик Алексей Навальный призвал Европейский союз вводить санкции против близких к Владимиру Путину российских миллиардеров, потому что только в этом случае эти ограничения в Кремле будут воспринимать всерьез. Такое мнение он высказал в ходе дебатов в Комитете Европарламента по иностранным делам. Трансляция велась на сайте Европарламента, Навальный выступал по видеосвязи.

Навальный отметил, что не видит смысла вводить санкции против тех, у кого нет возможность ездить по Европе и не имеет там активов, например, против «российских генералов».

«Главный вопрос, почему эти люди отравляют, убивают и фальсифицируют выборы? Ответ очень простой — деньги. Санкции Евросоюза должны быть нацелены на деньги. И российские олигархи, не только старые, но и новые, в том числе из окружения Путина, должны стать мишенью санкций. До тех пор, пока самые дорогие яхты Усманова стоят в Барселоне или Монако, никто в России и в Кремле не воспримет европейские санкции серьезно», — заявил Навальный.

По его мнению, такие санкции поддержит 99% российских граждан.

В своем выступлении он также отметил, что нужно проводить четкое различие между обычными россиянами и российским государством, которое нужно воспринимать как «кучку преступников».

В середине октября Евросоюз ввел санкции из-за отравления Навального. Под ним попали шесть человек, в том числе замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников и двое заместителей Сергея Шойгу. ЕС объяснил такие санкции тем, что отравления оппозиционера могло произойти с согласования администрации президента и при поддержке ФСБ.

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