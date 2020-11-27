"Медуза": Кремль поручил "Единой России" взять две трети мест на выборах в Госдуму, чтобы показать США сплоченность россиян и Путина

Кремль поручил руководству партии «Единая Россия» взять на выборах не менее двух третей мест в Госдуме нового созыва, чтобы продемонстрировать высокий уровень поддержки Владимира Путина. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По словам источников, «Единая Россия» получила установки из Кремля относительно выборов на закрытой встрече чиновников администрации президента и руководства партии. На встрече присутствовали 50 депутатов нынешней Госдумы, которые, как планируется, должны переизбраться в новый состав нижней палаты.

Перед единороссами выступил глава управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, который считается одним из ближайших соратников первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, курирующего внутреннюю политику. Харичев заявил, что цель «Единой России» — получить намного больше двух третей мест в Госдуме.

Харичев отметил, что именно такой результат партии власти хочет видеть Владимир Путин, передали источники.

Также на встрече выступил глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин. По его словам, высокий результат единороссов на выборах нужен, чтобы показать сплочение и единство «перед лицом врага».

«Американцы планируют вмешиваться в наши выборы, они ведут пропаганду среди молодежи, в регионах идут обучающие семинары как наблюдать, как дискредитировать власть, как бороться с ее кандидатами. В общем, всем надо сплотиться и показать единство перед лицом врага — [что] народ поддерживает президента и его партию», — процитировал слова Ярина один из источников.

В первую очередь, предвыборная стратегия «Единой России» будет направлена на борьбу с «Умным голосованием», созданным политиком Алексеем Навальным, утверждают источники. По их словам, силовики убедили Путина в том, что «Умное голосование» — один из инструментов влияния Запада, которое может серьезно навредить выборам.

Два собеседника издания, близкие к АП, предположили, что концепция выборов в Госдуму могла измениться из-за президентских выборов в США, на которых победил кандидат от демократов Джо Байден, которого считают враждебным российским властям.

Согласно опросу ВЦИОМ, по состоянию на 15 ноября рейтинг «Единой России» составил 31%.

В сентябре 2021 года пройдут выборы в Госдуму восьмого созыва.

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