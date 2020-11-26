Лавров: мы видим враждебное отношение Запада и к России, и к Беларуси

Глава МИД России Сергей Лавров в Минске заявил, что страны Запада враждебно относятся к России и Беларуси и пытаются влиять на их внутренние дела, передает ТАСС.

— Конечно же, мы говорили об отношениях, которые складываются между нашими странами и Западом — НАТО, ЕС, США. Мы видим, прямо скажем, враждебное отношение и к России, и к Республике Беларусь. Видим попытки активно влиять на внутренние процессы в наших странах. Собственно говоря, западные лидеры этого особо и не скрывают, — сказал он.

По словам Лаврова, России и Беларуси есть чем защитить себя от действий Запада, который пытается вмешиваться в их внутренние дела.

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Лавров после встречи с Александром Лукашенко также отметил приверженность всем ранее достигнутым договоренностям.

— Мы только что завершили беседу у президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Президент подтвердил приверженность всем договоренностям, которые достигнуты на высшем уровне между нашими странами. Прежде всего имею в виду курс на всестороннее укрепление наших связей — союзнических, стратегических — во всех областях, — отметил Лавров.

Глава МИД России прибыл в Минск, чтобы принять участие в совместном заседании коллегии МИД России и Беларуси.

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