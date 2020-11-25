США готовят санкции против Минобороны и гражданского авиастроения России

Администрация президента США Дональда Трампа готовит новые санкции против России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на черновой вариант списка. Новые меры планируется ввести против 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными, но в него также могут быть включены российские организации.

Согласно черновику, США могут ввести санкции против 28 организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отрасли, приборо- и двигателестроения и научных центров Минобороны России. Кроме того, в черновом проекте значится неназванное ФГУП, связанное с администрацией Кремля.

В числе предприятий, которые могут попасть под санкции, впервые значатся предприятия "Росатома" и "Роскосмоса": два института из числа ведущих организаций ядерного оружейного комплекса "Росатома", участвовавшего в создании перспективных вооружений, и две организации "Роскосмоса" - научный институт и производитель ракетно-космической техники.

Туда также впервые включены более 10 предприятий гражданского авиастроения, производителей вертолетной техники и авиадвигателей, разработчиков и поставщиков авиационных материалов и систем организации воздушного движения. В настоящее время в России с использованием зарубежных комплектующих изготавливаются самолеты Superjet-100 и МС-21.

19 ноября Палата представителей конгресса США большинством голосов приняла резолюцию по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. За принятие документа проголосовал 371 конгрессмен, 18 высказались против.

В этой резолюции законодатели в том числе осуждают возможное отравление Навального и призывают власти США ввести санкции против России. Документ был вынесен на рассмотрение 23 сентября и носит рекомендательный характер, не имея при этом юридической силы.

В тот же день Минфин США внес в список вторичных санкций по КНДР две компании, зарегистрированные в России. Речь идет о строительной компании Mokran и о северокорейской компании Korea Cholsan General Trading Corporation, работающей в России. Санкции против них вводятся за "участие, содействие или ответственность за вывоз северокорейских рабочих в Россию.

"Северная Корея имеет давнюю историю эксплуатации своих граждан, отправляет их в далекие страны для работы в изнурительных условиях, чтобы оказать финансовую поддержку Пхеньяну и его программам вооружений. Те страны, которые все еще принимают северокорейских рабочих, должны отправить этих рабочих домой", - заявил глава Минфина Стивен Мнучин. Также продлены санкции против еще трех компаний - северокорейских Rungrado General Trading Corporation и General Corporation for External Construction, а также китайской Yanbian Silverstar Network Technology. Эти фирмы тоже причастны к отправке корейских рабочих в КНР и Россию.

Санкции предусматривают заморозку активов этих компаний на территории США. Кроме того, в отношении юридических и физических лиц, которые заключают сделки с компаниями из санкционного списка и оказывают им услуги, тоже могут быть введены вторичные санкции.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!