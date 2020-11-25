ВОЗ выявила рекордный рост числа заражений коронавирусом за неделю

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила рекордный рост числа заражений коронавирусом за неделю, что следует из ее отчета.

За последнюю неделю число заразившихся во всем мире выросло на 4,07 млн человек. Количество случаев с летальным исходом составило почти 68 тысяч, что на 11% больше, чем за предыдущую неделю.

Эксперты отметили, что скорость распространения инфекции замедлилась, что особенно заметно в странах Европы (которая при этом сохраняет лидерство по темпам прироста) и Юго-Восточной Азии. Подчеркивается, что в Африке число заболевших растет относительно медленно.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан высказал предположение, что коронавирус начал распространяться по миру после заражения нескольких нулевых пациентов. Он добавил, что в естественном происхождении вируса нет никаких сомнений. Тем не менее версия о первой передаче SARS-CoV-2 от летучей мыши пока не доказана.

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