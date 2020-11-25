Как ужесточались репрессии против белорусских журналистов после выборов-2020

Репрессии в отношении журналистов в Беларуси за последние четыре месяца резко трансформировались — от задержаний для проверки документов до уголовных дел. Сейчас уже никого не удивишь тем, что журналист, выполняя свою работу, не вернулся домой и оказался на «сутках». Журналисты за решеткой — это новая реальность и особенность нынешнего времени.

БАЖ: со дня выборов президента журналистов задерживали 363 раза

Белорусская ассоциация журналистов ведет свой подсчет задержаний журналистов в Беларуси с 9 августа, дня выборов президента — сейчас в списке 363 задержания. Сюда включены факты задержаний не только журналистов белорусских медиа, но и иностранных. По подсчетам Белоруской ассоциации журналистов, за время выборов и поствыборный период жертвами преследования, а речь идет не только о задержаниях, стали 390 журналиста, из которых 77 прошли через административный арест.

На 24 ноября 12 журналистов находятся в изоляторах временного содержания по административным или уголовным делам.

Журналистов задерживали и до выборов, на них составляли протоколы по ч.1 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Это несмотря на то, что журналисты, освещая событие или акцию протеста, в принципе не могут быть ее участниками. А за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста есть статья в Уголовном кодексе — ст. 198 УК.

До 9 августа журналисты, которые сотрудничают с телеканалом «Белсат», часто после задержаний получали протоколы и по ст. 22.9 КоАП (Hарушение законодательства о средствах массовой информации). Дело в том, что МИД не аккредитовывает «Белсат» в Беларуси, а сотрудничающие с телеканалом журналисты регулярно получают штрафы, просто потому что формально у них нет этой аккредитации.

Однако после выборов задержания журналистов приобрели настолько массовый характер, что сотрудников медиа задерживают во время работы практически на каждой акции протеста. И если еще в августе не все журналисты уходили с протоколами и не всех судили, их привозили в РУВД «для установления личности и проверки документов», то сейчас ситуация противоположная: корреспонденты сидят на сутках, а на семерых журналистов завели уголовные дела.

"Никогда раньше в Беларуси такого шквала репрессий против журналистов не было"

Заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий говорит, что в этом году белорусская власть фактически объявила войну журналистам.

— Никогда раньше в Беларуси такого шквала репрессий против журналистов не было. Причем власть продолжает закручивать гайки. Сначала журналистов задерживали и отпускали, потом стали задерживать, составлять протоколы и судить. Сначала давали по трое суток, сейчас дают по 15 суток. Но самое главное, что сейчас пошло в ход уголовное преследование, — говорит он.

По мнению эксперта, сегодня «власти рассматривают журналистов и медиа, как какую-то силу, которая якобы выводит людей на протесты».

— Власти, наверное, это видят так, что информация подталкивает людей к участию в протестной акции. Но очевидно, что не Катерина Борисевич виновата в том, что в крови Романа Бондаренко не было спирта. Так и по всем другим кейсам. Можно обвинять «Белсат», что он якобы разжигает какие-то групповые действия, но «Белсат» просто показывает ситуацию, которая происходит в стране. Цель властей очевидна: заставить журналистов держать себя в рамках и не освещать уличные протесты. Простыми словами происходит выдавливание журналистов с улицы.

Борис Горецкий отмечает, что, несмотря на репрессии по отношению к журналистам, корреспонденты продолжают работать и качество журналистики не ухудшилось, однако фоторепортажей с воскресных акций протеста стало меньше.

— Мультимедийного контента сейчас стало меньше, потому что люди очень сильно собой рискуют. Если журналист выйдет в воскресенье сделать репортаж — очень большая вероятность, что его задержат и отнимут камеру. С другой стороны, все события все равно остаются на виду, даже если там нет журналиста с камерой — информацию сегодня скрыть очень тяжело.

По оценкам Горецкого, давление на журналистов и медиа только нарастает.

— Еще недавно, например, газета «Народная Воля» могла печататься за рубежом и распространяться в Беларуси, но с каждым днем гайки все сильнее закручивают. Наверное, работа журналистов настолько раздражает власть, что просвета вообще не видно.

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