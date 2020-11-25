Венгрия и Польша грозятся лишить страны ЕС денег. Себя - в первую очередь

Конфликт между Евросоюзом и входящими в него Венгрией и Польшей по вопросу о суверенитете, самобытности и верховенстве права подошел к кульминации: власти этих двух стран грозят заблокировать принятие семилетнего бюджета ЕС и фонда борьбы с последствиями пандемии на сумму почти в два триллиона евро.

Знатоки европейского права и политики из числа оппонентов правящих в Венгрии и Польши сил, впрочем, считают, что это просто блеф, но если даже Будапешт и Варшава решат пойти в нем до конца, то оставят без денег лишь себя, но не остальные 25 стран Евросоюза.

Брюссель уже давно конфликтует с властями Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном и правящей в Польше партией "Право и справедливость" (ПиС): Еврокомиссия и другие центральные органы ЕС считают, что те нарушают принцип разделения властей и дискриминируют политических оппонентов и меньшинства.

Статьи по теме: Венгрия и Польша заблокировали проект бюджета ЕС

В этом году конфликт принял новый оборот: ЕС решил увязать ассигнования странам союза из общего бюджета с тем, как они соблюдают демократические принципы.

Правители Венгрии и Польши говорят, что Брюссель пытается ущемить их суверенитет, и часто напирают в своей риторике на т.н. традиционные ценности и отношение к сексуальным меньшинствам.

Их оппоненты возражают, что дело прежде всего не в однополых браках - хотя права разных меньшинств, в том числе сексуальных, тоже важны - а в коррупции, предпосылки для которой создают выстроенные или строящиеся Орбаном и (в меньшей степени) ПиС системы власти.

Что случилось



Все важные решения принимаются в Евросоюзе на трех уровнях Европейского совета: сначала его согласовывают послы в Брюсселе, затем - министры и, наконец, утверждают на саммите главы государств и правительств.

И вот на прошлой неделе Венгрия и Польша уже на первом уровне заблокировали одобрение семилетнего бюджета (1,1 трлн евро) и фонда борьбы с последствиями пандемии (750 млрд евро). Дело в том, что их предлагалось одобрить в пакете с т.н. механизмом соблюдения принципа верховенства права.

Этот механизм дает Еврокомиссии возможность приостанавливать выплаты из бюджета ЕС странам, которые не блюдут принцип верховенства права.

Он был предварительно одобрен на саммите ЕС в июле этого года.

Венгрия и Польша тогда тоже протестовали, из-за чего Брюссель отредактировал проект, и Виктор Орбан даже объявил это своей победой. Но, как теперь выясняется, победа была иллюзорной.

Доводы Венгрии и Польши



Правители Венгрии и Польши говорят, что их страны - равноправные суверенные члены европейского сообщества, и западные либералы не должны им указывать, как именно должны выглядеть их демократические системы.

Депутат Европарламента от венгерской правящей партии Фидес Тамаш Дойч на этой неделе сказал в интервью государственному радио Венгрии, что Брюссель, увязывая финансирование с верховенством закона, пытается "заменить произвол коммунистов с востока произволом Евросоюза и Запада".

В повседневной риторике, на рядового потребителя, Фидес и ПиС чаще всего сводят разногласия к проблеме иммиграции (в случае с Венгрией) и к противопоставлению "традиционных христианских ценностей" либеральному отношению к вопросам семьи и брака (в случае с Польшей).

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на прошлой неделе вновь заявил, что увязка финансирования с верховенством закона - это попытка ЕС шантажом заставить восточноевропейские страны принять беженцев с юга; польские политики из правящей коалиции говорят, что их таким образом хотят заставить признать однополые браки.

Контрдоводы



Оппоненты правителей Венгрии и Польши в Евросоюзе, а также оппозиция внутри этих стран возражают, что дело совсем не в однополых браках.

Официальные претензии Еврокомиссии к Венгрии и Польше прежде всего касаются, например, попыток правящих партий подчинить себе судебную систему. Такое нарушение принципа разделения властей создает предпосылки к коррупции и в том числе к хищению денег Евросоюза.

"Они лгут, когда говорят, что "механизм соблюдения" - это про иммиграцию и идеологию. Во-первых, надо отметить, что этот инструмент касается использования фондов Евросоюза. Коррупция - это не идеология", - сказала на этой неделе депутат Европарламента от венгерской оппозиции Анна Донат.

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан на прошлой неделе публично возражал однофамильцу и премьеру соседней страны, что механизм соблюдения принципа верховенства права - это лишь способ обеспечить расходование денег европейских налогоплательщиков справедливым и эффективным образом.

Блеф или выстрел на упреждение



Специалист по конституционному праву Евросоюза и по Восточной Европе Лоран Пеш из британского Университета Мидлсекса летом, когда обсуждался "механизм соблюдения", говорил Би-би-си, что Венгрия и Польша, скорее всего, блефуют с прицелом выторговать побольше финансирования.

Сейчас он по-прежнему считает, что Венгрия и Польша просто блефуют, и Германия как председательствующая в данный момент в ЕС страна должна решительно ответить на этот блеф.

По законам ЕС, часть решений принимается квалифицированным большинством (не менее 55% стран, или 15 из 27 стран, представляющих не менее 65% населения ЕС), а часть - консенсусом. "Механизм соблюдения" относится к первому типу решений, бюджет и "ковид-фонд" - ко второму.

Брюссель и Германия по политическим мотивам очень хотели увязать механизм, бюджет и фонд в один пакет, говорит Пеш, но теперь было бы разумно их разделить.

"Германия должна как можно скорее провести голосование по механизму соответствия, и тогда - удачи правительствам Польши и Венгрии с их вето на бюджет и фонд Covid-19", - сказал Пеш Русской службе Би-би-си.

По его словам, в ЕС есть процедуры, которые позволят распределять и бюджетное финансирование (оставив в силе параметры прошлого года), и деньги из фонда борьбы с последствиями пандемии без согласия Венгрии и Польши.

"Это непростые решения, но они существуют. И в результате все это ударит по самим Венгрии и Польши, потому что механизм соблюдения, которого они не хотят, все равно будет, старый бюджет будет исполняться, а деньги из фонда Covid-19 станут доступны для всех, кроме них", - говорит Пеш.

Профессор политологии из американского Ратгерского университета Дэниел Келемен говорит о блефе Орбана и ПиС практически теми же словами, что и профессор Пеш.

А кроме того, он предполагает, что нынешний демарш - это предупреждение Евросоюзу с их стороны. "Скорей всего, они этим спором делают громкий предупредительный выстрел в сторону Еврокомиссии и лидеров Европейского совета.

Они не могут остановить принятие правил касательно верховенства права, но они посылают сигнал: если вы когда-нибудь посмеете приостановить финансирование, мы застопорим работу всего ЕС, накладывая вето на все, что требует единогласного одобрения".

Что дальше



8 декабря вопрос о бюджете и "ковид-фонде" будет обсуждаться на втором уровне Европейского совета - на встрече министров иностранных дел.

Затем, в середине декабря, пройдет саммит глав государств и правительств ЕС.

На этих встречах - и между ними - руководители центральных органов ЕС и отдельные страны союза постараются убедить Венгрию и Польшу не создавать проблемы ни другим, ни себе и не блокировать принятие бюджета и "ковид-фонда".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!