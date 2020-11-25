Анна Дурицкая рассказала о первых минутах после убийства Бориса Немцова

Модель Анна Дурицкая, которая находилась рядом с Борисом Немцовым в момент его убийства, рассказала в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что происходило в первые минуты после выстрелов.

Дурицкая сообщила, что Немцов и она шли близко друг к другу по Большому Москворецкому мосту, когда услышала шесть хлопков и подумала, что это салюты.

«И когда почувствовала, что Борис схватил меня за руку, я поняла, что в него стреляют. Но обернувшись, я увидела только уносящийся с мимолетной скоростью серого цвета автомобиль. Я присела к Борису. И до последнего я думала, что это была чья-то злая шутка: ему просто выстрелили в ногу, а он останется жив. Но я видела, как он задыхается и пытался кашлять, а изо рта у него уже пошла кровь», — рассказала Дурицкая.

По ее словам, она несколько раз задала ему вопрос «Что мне делать?», но Немцов уже не говорил. Дурицкая увидела снегоуборочную машину, побежала к водителю и попросила вызвать «скорую», но мужчина, по ее словам, был безразличен — «он стоял и курил молча». Дурицкая вызвала «скорую» и «полицию» сама.

Во время этого к телу Немцова, по ее словам, подошел какой-то человек, который «смотрел его телефон и документы», Дурицкая попросила и его вызвать врачей, но он тоже молчал.

«Я помню, что он не говорил со мной. Я спрашивала у него. А так как у меня действительно пропал дар речи, у меня был такой шок, что я не могла говорить даже по телефону со скорой помощью, – я пыталась попросить его, чтобы он набрал полицию или „скорую“, но он тоже молчал», — сообщила Дурицкая.

Она добавила, что после убийства ее допрашивали всю ночь и в течение трех дней после этого.

Дурицкая отвергла версию убийства из ревности и другие, которые, по ее мнению, были придуманы для отвлечения внимания.

Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на мосту около Кремля. По делу о его убийстве осуждены пять человек.

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