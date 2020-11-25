В Москве создадут цифровое досье на жителей города

Мэрия Москвы расширяет систему мониторинга активности интернет-пользователей. Кроме прочего, в ней будут учтены данные о "лояльности" москвичей, их передвижениях и штрафах.

Мэрия Москвы объявила открытый конкурс на создание информационной системы мониторинга и анализа интернет-активности пользователей в 2020 и 2021 годах. На эту информацию, размещенную на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, во вторник, 24 ноября, обратило внимание онлайн-издание "Открытые медиа".

Кроме прочего, система под названием "ИС СТАТС" сможет изучать активность москвичей в отдельно взятых районах и собирать информацию об их задолженностях и штрафах, а также нарушениях ими "территориальных запретов", правил дорожного движения, парковки и предписаний в медицинской области. На разработку системы власти города выделяют 280 млн рублей.

Что такое ИС СТАТС

Изначально информационная система "СТАТС", госконтракт на создание которой появился в 2017 году, задумывалась для анализа активности пользователей сайта городских услуг Mos.ru и оптимизации этого портала.

Тендер на доработку этой системы предполагает расширение ее возможностей. Теперь в системе будут храниться, кроме прочего, данные об оплате услуг и штрафов. Там же будут отслеживаться показатели "лояльности" пользователей и храниться сведения об их участии в тех или иных событиях, их передвижении по городу, нарушениях и задолженностях москвичей, отмечают "Открытые медиа". При этом расшифровки термина "лояльность" в документации по тендеру не приводится.

Сообщается, что данные базовых профилей москвичей будут сопоставляться с данными Wi-Fi-сессий в общественном транспорте, результатами соцопросов по вопросам здравоохранения, образования, ЖКХ и работы общественного транспорта, а также информацией по обращениям, связанным с личным автотранспортом и участием в городских событиях.

Возможные риски в сфере защиты личных данных

Согласно документации проекта, речь идет о мониторинге "обезличенной информации активности пользователей на территориях и объектах города Москвы" ради распознавания возникающих трендов. Однако некоторые эксперты сомневаются, что пользователям всегда удастся сохранить свою анонимность.

Так, технический директор РосКомСвободы Станислав Шакиров, с которым пообщались журналисты "Открытых медиа", назвал разработку "единой системой слежки за москвичами". С помощью подобной системы мониторинга городские власти смогут лучше планировать городскую инфраструктуру, указывает эксперт. "Но, очевидно, что в такие системы всегда закладываются возможные механизмы слежки и данная система - не исключение. Я почти уверен, что информация в этой системе будет персонализирована вплоть до каждого гражданина, и, скорее всего, это можно будет в какой-то момент купить на черном рынке, как сейчас можно купить информацию с камер видеонаблюдения с автоматическим распознаванием лиц", - добавляет он.

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