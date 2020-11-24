Карельский историк Юрий Дмитриев оставлен под стражей до 27 февраля

Глава карельского отделения "Мемориала" признан виновным в насильственных действиях в отношении приемной дочери. Омбудсмены ФРГ и Франции призывали прекратить его преследование.

Историк и глава карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрий Дмитриев останется под стражей до 27 февраля 2021 года. Решение о продлении ареста на три месяца принял Петрозаводской городской суд во вторник, 24 ноября. Следующее заседание по делу Дмитриева назначено на вторую половину декабря.

22 июля Дмитриев был осужден на 3,5 года по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери. Историка оправдали по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях. Так как Дмитриев находился в следственном изоляторе более трех лет, он должен был выйти на свободу в ноябре 2020 года, но 29 сентября Верховный суд Карелии увеличил приговор Дмитриеву до 13 лет колонии строгого режима.

По остальным статьям, по которым суд первой инстанции оправдал историка, дело отправили на пересмотр в Петрозаводский городской суд. В Кремле отказались давать оценку решению Верховного суда региона, а в Берлине и Париже призвали власти РФ прекратить преследование историка. "Совершенно очевидно, что это новая попытка заставить замолчать тех, кто хочет проанализировать исторические преступления в России и сохранить память о сталинском терроре", - говорится в совместном заявлении уполномоченной правительства ФРГ по правам человека Бербель Кофлер (Bärbel Kofler) и посла Франции по правам человека Франсуа Крокетта.

Преследование Юрия Дмитриева

Глава карельского отделения "Мемориала" известен как составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства Беломорканала. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

Впервые Юрий Дмитриев был задержан в 2016 году и находился под стражей с декабря 2016-го по январь 2018 года. По версии следствия, с 2008 по 2015 годы он фотографировал свою несовершеннолетнюю дочь в обнаженном виде и, используя эти снимки, изготовлял порнографические материалы. Сам историк утверждал, что делал снимки дочери раз в месяц, чтобы наблюдать за ее физическим развитием, а после того как девочка подросла, перестал ее фотографировать.

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