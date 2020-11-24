Депутаты Европарламента на дебатах обсудят смерть Романа Бондаренко

Европейские депутаты в четверг планируют принять резолюцию, касающуюся нарушения прав человека Беларуси. Об этом говорится на сайте Европарламента.

Беларусь будут обсуждать 26 ноября в Европейском парламенте на дебатах, посвященным случаям нарушения демократии и верховенства права. Как сообщается на сайте Европарламента, тема дебатов: «Продолжающиеся нарушения прав человека в Беларуси, в частности убийство Романа Бондаренко». По результатам обсуждения европейские парламентарии планируют принять соответствующую резолюцию.

Также парламентарии намерены обсудить ухудшение ситуации с правами человека в Алжире и ситуацию в Эфиопии.

31-летний Роман Бондаренко был задержан неизвестными людьми в масках в столичном «дворе перемен» на улице Червякова 11 ноября, а ночью доставлен из Центрального РУВД в больницу, где скончался от серьезных травм, не приходя в сознание, 12 ноября.

Власти заявили, что начали проверку, а также сообщили, что Бондаренко находился в состоянии алкогольного опьянения, при этом у родных Романа есть копия справки, в которой говорится, что в крови алкоголя не было. Гибель мужчины вызвала широкий общественный резонанс, 15 ноября на акции на месте его гибели прошли массовые задержания, а стихийно возникший народный мемориал был ликвидирован.

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