Суд не стал рассматривать иск Навального к Пескову

Пресненский суд Москвы оставил без движения иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. В карточке дела в базе данных суда появилась соответствующая отметка.

"Вопрос о принятии иска к производству будет рассмотрен после устранения недостатков", - сообщили "Ведомостям" в пресс-службе Пресненского суда.

Судья Наталья Каржавина, которая должна была рассматривать иск Навального, действительно отклонила его, подтвердила "Открытым медиа" представитель Пресненского суда, отказавшись пояснить причину такого решения.

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Глава юридического отдела основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади сказал "Открытым медиа", что не знает о причинах такого решения.

Приём не ведут, понятно. В чем проблема прислать определение на email/телефон, указанные в иске, и тем самым верифицированные? В определении паспортных данных даже нет. Арбитраж вообще все определения публикует, какие проблемы, что сторона своевременно узнаёт о претензиях суда? https://t.co/92mc5gWeRG — Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) November 23, 2020



Навальный подал иск о защите чести и достоинства к Пескову 16 ноября. Политик потребовал признать несоответствующими действительности и порочащими его честь два заявления Пескова о связях Навального с ЦРУ. В частности, оппозиционер требовал опровергнуть на сайте Кремля две фразы пресс-секретаря Путина: "В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация" и "Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами - СВР, ГРУ и другими спецслужбами".

Песков обвинил Навального в работе с ЦРУ 1 октября. Комментируя заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего ситуацию с отравлением Навального "cрежиссированной" западными спецслужбами, представитель Кремля сказал: "Я даже могу сказать конкретно - с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки в эти дни".

Иск Навального Песков комментировать отказался.

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