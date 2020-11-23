"Вопрос о принятии иска к производству будет рассмотрен после устранения недостатков", - сообщили "Ведомостям" в пресс-службе Пресненского суда.
Судья Наталья Каржавина, которая должна была рассматривать иск Навального, действительно отклонила его, подтвердила "Открытым медиа" представитель Пресненского суда, отказавшись пояснить причину такого решения.
Глава юридического отдела основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади сказал "Открытым медиа", что не знает о причинах такого решения.
Приём не ведут, понятно. В чем проблема прислать определение на email/телефон, указанные в иске, и тем самым верифицированные? В определении паспортных данных даже нет. Арбитраж вообще все определения публикует, какие проблемы, что сторона своевременно узнаёт о претензиях суда? https://t.co/92mc5gWeRG— Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) November 23, 2020
Навальный подал иск о защите чести и достоинства к Пескову 16 ноября. Политик потребовал признать несоответствующими действительности и порочащими его честь два заявления Пескова о связях Навального с ЦРУ. В частности, оппозиционер требовал опровергнуть на сайте Кремля две фразы пресс-секретаря Путина: "В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация" и "Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами - СВР, ГРУ и другими спецслужбами".
Песков обвинил Навального в работе с ЦРУ 1 октября. Комментируя заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего ситуацию с отравлением Навального "cрежиссированной" западными спецслужбами, представитель Кремля сказал: "Я даже могу сказать конкретно - с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки в эти дни".
Иск Навального Песков комментировать отказался.
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