«Впереди еще проверка безопасности, но это фантастические результаты», — процитировала BBC премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Тестированием занималась британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca. В исследовании были задействованы более 20 тысяч волонтеров в Великобритании и Бразилии. Было зарегистрировано 30 случаев COVID-19 у людей, получивших две дозы вакцины, и 101 случай у людей, получивших плацебо. При изначальном введении большей дозы вакцины уровень защиты от заражения падал до 62% — и возрастал до 90%, если испытуемые сначала получали малую дозу, а затем, при второй инъекции, увеличенную дозу.

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Препарат представляет собой векторную вакцину на основе модифицированного аденовируса шимпанзе.

Эффективность российской вакцины против коронавируса «Спутник V» по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы исследований оценили в 92%. Вакцина от коронавируса американской компании Moderna показала 94,5% эффективности, эффективность вакцины американского производителя Pfizer подняли до 95%.

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