Байден назначит госсекретарем США своего советника Энтони Блинкена

Демократ Джо Байден, который, судя по всему, станет новым президентом США, формирует свою будущую администрацию. Он обещал, что его кабинет будет отражать многообразие Америки.

Демократ Джо Байден, который, судя по всему, станет новым президентом США, намерен назначить на пост госсекретаря своего давнего советника по внешнеполитическим вопросам Энтони Блинкена, сообщили американские СМИ со ссылкой на информированные источники в ночь на понедельник, 23 ноября.

58-летний Блинкен с 2009 по 2013 год был советником Байдена по вопросам национальной безопасности, когда тот занимал пост вице-президента США при президенте Бараке Обаме. Свою карьеру в Госдепартаменте США Блинкен начал во время правления президента Билла Клинтона.

Формирование новой администрации США

Джо Байден в настоящее время формирует свою будущую администрацию. Своих первых кандидатов он намерен представить уже 24 ноября. Ожидается, что сначала Байден объявит о кандидатурах на ряд ключевых постов, в том числе госсекретаря и глав министерств финансов, обороны, юстиции, обороны и внутренней безопасности.

В ходе предвыборной кампании Джо Байден обещал, что его администрация "будет выглядеть, как Америка", то есть отражать многообразие страны. Он также обещал пересмотреть внешнюю политику США - вновь наладить отношения с союзниками во всем мире и восстановить участие страны в международных договорах.

Так, к примеру, Байден выразил намерение вновь сделать США участником Парижского соглашения по защите климата и возобновить прерванное при действующем президенте Дональде Трампе сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Сенат может заблокировать назначения Байдена

Все кандидаты Байдена на министерские посты должны быть утверждены Сенатом, где незначительное большинство в настоящее время принадлежит республиканцам. Ситуация, однако, может измениться в начале января, если демократам удастся выиграть оба повторных голосования в штате Джорджия.

Джо Байден был объявлен победителем президентских выборов в США американскими СМИ. Церемония его инаугурации должна состояться 20 января. Действующий президент США Дональд Трамп отказывается признать свое поражение, утверждая, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы.

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