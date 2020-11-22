Прирост заражений коронавирусом в России не опускается ниже 24 тысяч

С начала пандемии в России скончались более 36 000 пациентов с вирусом SARS-CoV-2, сообщил оперштаб.

Коронавирус SARS-CoV-2 в России подтвержден еще у 24 581 человека, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье, 22 ноября. Суточный прирост не опускается ниже отметки в 24 тысячи случаев третий день. Кроме того, за истекшие сутки скончался 401 пациент с заболеванием COVID-19.

По официальным данным, с момента проникновения вируса в страну в РФ выявлено 2 089 329 случаев инфицирования, 36 179 больных умерли, а почти 1,6 млн выздоровели. Однако ряд экспертов сомневаются в достоверности официальной статистики. Так, демограф Алексей Ракша, занимавший должность советника в Росстате, в июле был уволен из ведомства после высказанных сомнений относительно правдивости официальных показателей смертности в России от нового коронавируса.

В Украине - более 12 тысяч новых заражений

В Украине за минувшие сутки возбудитель новой инфекции был обнаружен еще у 12 079 человек, сообщило министерство здравоохранения. Общее количество инфицированных достигло 624 744 человек, из них 10 951 скончались, 286 917 выздоровели, сообщило министерство здравоохранения. Больше всего пациентов с COVID-19 в Украине - в Киеве (59 006), Харьковской области (51 398) и Львовской области (40 879), меньше всего в Кировоградской области (4258).

В Германии данные за выходные не показательны

А в Германии вирус выявлен еще у 15 741 человек, всего в Федеративной Республике подтверждено 918 269 заражений. Суточные показатели за субботу и воскресенье, как правило, ниже, чем за другие дни недели, поскольку по выходным не все региональные ведомства здравоохранения сообщают сведения о распространении коронавируса. С начала ведения статистики 14 022 человека с новой инфекцией скончались (прирост в 138 летальных исходов), почти 604 000 выздоровели, следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI). Индекс репродукции коронавируса (R) в Германии в настоящее время составляет 1,07, незначительно увеличившись по сравнению с предыдущим днем (1,05). Это означает, что 100 инфицированных заражают 107 здоровых людей.

На США приходится пятая часть подтвержденных заражений

Коронавирус SARS-CoV-2 с начала пандемии выявлен более чем у 58 млн жителей планеты, около 1,4 млн больных с COVID-19 умерли, свыше 40,5 млн выздоровели, отмечает международная группа волонтеров Worldometer. Больше всего заражений (12,45 млн) и летальных исходов среди инфицированных (около 262 тысяч) приходится на США. Государства вновь усиливают меры по борьбе с распространением инфекции. Научные учреждения и фармацевтические компании во многих странах работают над созданием вакцин против вируса.

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