Nexta публикует аудиозаписи - голоса похожи на приближённых Лукашенко

Телеграм-канал Nexta, включённый в Беларуси в список экстремистских, в последние дни опубликовал аудиозаписи голосов, похожих на голоса людей из окружения Александра Лукашенко, в том числе его пресс-секретаря Натальи Эйсмонт. Аутентичность записей не подтверждена, независимые белорусские СМИ отмечают, что голоса очень похожи на голоса тех людей, о которых пишет Nexta.

На первой записи, опубликованной в среду, как утверждается, глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков и спортсмен Дмитрий Шакута обсуждают последствия нападения на минчанина Романа Бондаренко вечером 11 ноября. Фамилия Бондаренко в записи не звучит, однако обстоятельства обсуждаемого инцидента совпадают с обстоятельствами нападения на Бондаренко, который умер на следующий день после жестокого избиения.

На второй записи звучат голоса, похожие на голоса того же Баскова и пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, одной из наиболее приближенных к нему чиновниц. Они, в частности, обсуждают создание летучих отрядов для борьбы с наглядной агитацией противников Лукашенко – в частности, закрашивания муралов и срезания бело-красно-белых лент. По свидетельствам, люди одного из подобных отрядов впоследствии вступили в стычку с Бондаренко. Кто именно нанёс ему смертельные травмы, по-прежнему не известно.

Эйсмонт и другие люди, голоса которых, как утверждается, звучат на записях, пока их не комментировали.

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