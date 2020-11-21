Старший сын Дональда Трампа инфицирован коронавирусом

У Дональда Трампа-младшего нет симптомов болезни, он самоизолировался. В день выборов президента США он участвовал в вечеринке в Белом доме, после которой коронавирусом заразились несколько человек.

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший заразился коронавирусом. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщили ряд американских СМИ. По их данным, тест показал положительный результат в начале недели, у Трампа-младшего нет симптомов болезни, он изолировался.

42-летний предприниматель активно участвовал в президентской кампании отца. По данным СМИ, он присутствовал на вечеринке в Белом доме в день выборов 3 ноября. После нее коронавирусом заразились несколько человек, в том числе глава штаба Трампа Марк Медоуз. На снимках с вечеринки видно, что практически ни один из гостей не носил маску.

Дональд Трамп-старший в октябре сам провел несколько дней в больнице после заражения коронавирусом, тогда же инфекцией заразились его жена Мелания и младший сын Бэррон.

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