Протесты в поддержку Фургала в Хабаровске не утихают более 130 дней

Около 300 человек провели шествие по Хабаровску в поддержку арестованного экс-губернатора края Фургала и поддержали протестующих в Беларуси. Активисты НОД вышли на пикет с критикой демонстрантов.

В Хабаровске пятый месяц продолжаются протесты в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Жители региона в субботу, 21 ноября, в 134-й раз вышли на улицы с требованиями отпустить политика под домашний арест и провести над ним открытый суд присяжных в Хабаровске. Протестующие собрались на центральной площади Хабаровска у здания правительства края. Площадь охраняли усиленные патрули полиции.

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Как сообщил DW редактор сетевого издания "Люди ДВ" Евгений Мотлохов, участники акции начали скандировать "Я/Мы Сергей Фургал", после чего из здания регионального правительства вышли полицейские и начали требовать от людей разойтись под угрозой административной ответственности. Стражи порядка снимали происходящее на видеокамеру. Администрация Хабаровска оценила число протестующих на площади менее чем в 200 человек.

Критика мэра Хабаровска и поддержка протестующих в Беларуси

После непродолжительного митинга демонстранты начали шествие по проезжей части центральных улиц города. Сотрудники ДПС из служебных автомобилей неоднократно требовали от колонны протестующих покинуть проезжую часть и перейти на тротуар, однако люди на это не реагировали. Хабаровчане во время марша скандировали лозунги в поддержку Сергея Фургала, за отставку мэра города Сергея Кравчука, а также лозунги солидарности с протестующими в Беларуси. В пиковый момент шествие насчитывало около 300 человек.

Около 70 демонстрантов по окончании шествия вернулись на площадь Ленина и вскоре разошлись. Во время акции полиция проявляла сдержанность, задержаний на площади не было, однако после завершения митинга в социальных сетях появилась информация о задержании активиста Владислава Закамова. Полиция подошла к нему на автобусной остановке и увезла в отдел.

Через дорогу от протестной акции проходил согласованный с властями пикет Национально-освободительного движения (НОД). Его участники выступали с критикой в адрес людей, поддерживающих Сергея Фургала.

Дело Сергея Фургала и протесты в Хабаровске

Известный в Хабаровском крае предприниматель Сергей Фургал во втором туре выборов краевого губернатора в сентябре 2018 года с большим преимуществом опередил представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта, на тот момент руководившего регионом. 9 июля 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставлен в Москву. С тех пор в Хабаровске не прекращаются акции в защиту Фургала. Хабаровчан поддержали жители ряда других городов Дальнего Востока.

Президент России Владимир Путин 20 июля отстранил чиновника от должности "в связи с утратой доверия". Врио губернатора был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Однако протесты не утихают, их участники начали требовать отставки Дегтярева. Акция 10 октября запомнилась разгоном, избиениями демонстрантов силовиками и задержаниями десятков человек.

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