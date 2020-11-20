В Минске прощаются с Романом Бондаренко — пришли тысячи человек

В минском храме Воскресения Христова проходит прощание с Романом Бондаренко, который был избит до смерти после того, как вышел во двор спросить у неизвестных, зачем они срезают БЧБ-ленты на «Площади перемен».

По оценкам корреспондента TUT.BY, проститься с Романом Бондаренко пришли тысячи человек. Люди молча подымают знак виктори, большинство с бело-красно-белыми цветами. На венках надписи «Герою Беларуси».

В 12 часов в знак памяти сигналили автомобили. Люди кричали «Жыве Беларусь», «Я выхожу», «Рома, ты герой», «Не забудем, не простим!».

31-летний Роман Бондаренко 11 ноября вышел на «Площадь перемен», чтобы спросить у людей в гражданской форме и масках, зачем они снимают бело-красно-белые ленты. Как рассказывали очевидцы, на Романа набросились неизвестные, стали бить, а потом «профессионально задержали» и отнесли в микроавтобус. Через полтора часа он был доставлен из Центрального РУВД Минска в больницу. Операция длилась несколько часов, молодого человека спасти не удалось.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!