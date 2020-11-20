Кто задержан

31-летний Бондаренко умер на прошлой неделе в больнице, куда попал после того, как был задержан во дворе своего дома на улице Червякова, который оппозиция называет Площадью перемен. Он увидел, как люди в масках срывают бело-красно-белые ленточки и попытался им помешать. Во время потасовки он ударился головой. Его увезли на микроавтобусе, на которых обычно задерживают оппозиционеров, а позже из милиции его доставили в больницу с отеком мозга.

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Ему сделали операцию, на следующий день Бондаренко умер. После этого вечером 12 ноября тысячи жителей Минска устроили акцию памяти во дворе, а в воскресенье, 15 ноября, силовики разгоняли участников акции "Я выхожу". Это последние слова, которые Бондаренко написал в дворовом чате. На воскресных акциях были задержаны более тысячи человек.

Генпрокуратура в четверг сообщила, что возбудила уголовное дело против врача клинической больницы скорой помощи и еще одного человека по статье о разглашении врачебной тайны.

"Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (Tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию", - сказано в пресс-релизе.

В нем также говорится о тяжких последствиях, "выразившихся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям".

Подозреваемые задержаны, заявили в прокуратуре.

Издание Tut.by в свою очередь сообщило, что журналистка Катерина Борисевич, которая готовила статью о результатах медицинского освидетельствования Бондаренко, вернулась домой в сопровождении силовиков. Примерно через полчаса неизвестные в масках вывели журналистку из подъезда и увезли.

Борисевич везут в СИЗО КГБ, в каком статусе, пока неизвестно, уточнили позже в Tut.by.

"Было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли"


Следственный комитет Беларуси 13 ноября заявил, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими, а прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения.

В тот же день версию о том, что Бондаренко был пьян, подхватил президент Александр Лукашенко.

"Выехал усиленный наряд милиции. Когда они подъехали, как обычно, все разбежались. А этот то ли травмирован был, то ли что… В нетрезвом состоянии. Это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Они выложили это все. Он был пьяным. Конечно, его взяли и повезли в этот отдел. Ему стало плохо по дороге, как мне доложили. Они вызвали скорую помощь и отправили его в больницу", - говорил Лукашенко.

В свою очередь портал Tut.by со ссылкой на одного из врачей сообщил, что погибший был трезв. "У Романа было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли", - сказал врач больницы скорой медицинской помощи (его имя издание не называло).

Tut.by также публиковал скрин заключительного диагноза Бондаренко, в котором красным цветом была подчеркнута фраза "этанол крови 0%".

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