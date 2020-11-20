Армения: генерал обвинил премьера Пашиняна в грубых ошибках в войне в Карабахе

Генерал-полковник армянской армии Мовсес Акопян на полуторачасовой пресс-конференции в четверг обвинил руководство страны и армии во лжи и грубых ошибках в проведении мобилизации и военных закупок, отсутствии стратегии и тактики, а также рассказал о дезертирстве и проблемах с призывом в действующую армию.

Акопян также рассказал о конфликте с женой премьер-министра Пашиняна и последовавшим за этим запрете для генерала на въезд в Карабах.

Пресс-секретарь премьера назвала обвинения абсурдными и призвала правоохранительные органы заняться ими.

В Армении уже десятый день продолжаются протесты и ожесточенные дискуссии, вызванные поражением в войне в Карабахе.

За 44 дня боев армянские силы потеряли больше 2300 солдат и контроль над значительными территориями. Общество требует ответа от политиков, а те обвиняют друг друга в предательстве и выступают с сенсационными заявлениями.

Кто такой Акопян?

Генерал-полковник Акопян в среду ушел в отставку с поста главы контрольной службы министерства обороны Армении. В его послужном списке посты главы генерального штаба страны и командующего армией непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Причиной увольнения генерал назвал пост Пашиняна в "Фейсбуке", в котором тот призвал солдат с передовой "решить вопросы скулящих под стенами".

Многие увидели в этом призыв к расправе с протестующими и призыв к гражданской войне, а за статусом премьера последовали отставки в правительстве и выход депутатов из его фракции. Пашинян отверг это толкование.

В чем он обвинил руководство Армении?

На пресс-конференции в четверг Акопян заявил, что сообщения информационного центра ВС Армении всю войну представляли ложную информацию о ходе боевых действий и вызвали глубокий кризис.

"Ложь не должна превышать более 30% реальности, но наша ложь превышала 100%", — сказал генерал.

Схожую оценку высказывали многие армянские СМИ и политики, которые заметили, что армянские власти до последнего отрицали потерю городов, несмотря на то, что те давно вышли из-под их контроля.

После окончания войны правительство оправдывало свою стратегию тем, что в войну необходимо вводить в заблуждение противника.

Главной причиной поражения генерал назвал ошибки в управлении армией. Так, он раскритиковал своего преемника на посту главы генштаба генерал-лейтенанта Артака Давтяна, обвинив его в развале армии и назвав "самым неподготовленным генералом".

Давтян пока не ответил на обвинения предшественника.

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Как пример ошибок Акопян назвал секретный приказ, которым, по его словам, были сокращены пять полков. При этом оперативное звено армии (т.е. бюрократическое) было увеличено на 98%, по словам военного.

Акопян также раскритиковал военные закупки — например, покупку зенитно-ракетных комплексов "Оса АК", которые, по его словам, не сбили ни одного беспилотника. Вместо них генерал назвал необходимым приобретать новые российские комплексы "Тор".

Речь идет, вероятно, о вызвавшей еще до войны скандал поставке нескольких десятков единиц модернизированных ЗРК "Оса АК" из Иордании, о которой сообщало в том числе и ведущее отраслевое издание Jane's Defense Weekly.

Эту информацию подтверждали источники Би-би-си, близкие к армянской власти. Они ставили под вопрос мотивацию закупок достаточно старых комплексов из третьих стран, если Армения может напрямую поставлять современные ЗРК из России.

Акопян раскритиковал и закупку новых российских истребителей Су-30 СМ и заявил, что выступал против этой сделки. По его словам, Армения не смогла использовать истребители, потому что для них якобы не было ракет — якобы Россия запрещает их продажу.

Ряд наблюдателей поставили под сомнение эту информацию: Россия поставляет истребители Су-30 многим иностранным государствам.

Собеседники Би-би-си также не подтвердили этой информации, сказав, что могли быть логистические проблемы в поставках конкретных боеприпасов, однако подобного запрета не существует.

Кроме того, Акопян заявил о серьезных проблемах с мобилизацией резервистов, якобы остановленной по приказу Пашиняна, который вместо них отправил на фронт добровольцев.

Он также рассказал о 1500 дезертирах из армянских сил уже на пятый день войны. По словам генерала, их собрали в Карабахе и не давали вернуться в Армению, чтобы не сеять панику.

Проблемы дезертирства в армянской армии касалась российская "Новая газета" в материале, вызвавшем негодование в Армении — один из собеседников издания покинул фронт при неясных обстоятельствах.

После выхода статьи МИД Армении лишил корреспондента газеты Илью Азара аккредитации; власти непризнанной НКР требовали удалить материал.

А что за конфликт с женой Пашиняна?

Генерал также рассказал об эпизоде, случившемся во время войны. По его словам, он попросил супругу премьер-министра Анну Акопян покинуть командный пункт в Карабахе — в том числе, по его словам, чтобы находившиеся в напряженном состоянии мужчины случайно не выругались бы в ее присутствии.

Супруга премьера согласилась, однако после этого, по словам генерала, его вызвали в Ереван, где министр обороны передал ему запрет возвращаться в Карабах, исходивший от Пашиняна.

Генерал сказал, что написал смс-сообщение премьер-министру с просьбой отправить его обратно в Карабах, но тот не прочел его сообщение.

Что генерал сказал о роли России?

Россия полностью выполнила все обязательства перед Арменией и поставила ей все вооружение, "даже то, о чем и не мечтали", сказал Акопян.

Он обвинил премьер-министра Армении в том, что тот до 30-го сентября (то есть до третьего дня войны) не просил помощи у президента России.

Генерал также заявил, что армянским военным удалось на четыре дня нарушить работу беспилотников Bayraktar TB2" турецкого производства, который состоит на вооружении ВС Азербайджана, с помощью новейшего российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Поле-21".

Ранее об использовании "Поля-21" не сообщалось. Появлялась информация об использовании другой новейшей российской системы радиоэлектронной борьбы — "Красуха", однако подтверждения этому пока не было.

Другое интересное откровение генерала — по его словам, Армения использовала российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-Э". На прошлой неделе эту информацию подтвердил Би-би-си источник в правительстве Армении.

Как отреагировали власти Армении?

Заявлениями генерала должны заняться правоохранительные органы, заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.

Она добавила, что Пашинян считает все обвинения Акопяна в свой адрес "надуманными и абсурдными."

Генеральный прокурор Армении, тем временем, отправил видеозапись пресс-конференции генерала в Специальную следственную службу Армении для проверки и оценки его заявлений.

Вечером в четверг Мовсес Акопян заявил, что был приглашен в Специальную следственную службу, где его допросили в связи с пресс-конференцией и отпустили домой.

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