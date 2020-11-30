"Народный опрос": подавляющее большинство белорусов уверено, что Лукашенко уйдет к Новому году

"Народный опрос" - независимый проект по изучению общественного мнения, созданный командой энтузиастов на белорусском хакатоне (форум специалистов из разных областей, где решаются различные проблемы на время, - Delfi).

"На хакатон мы пришли изначально с идеей сделать альтернативный подсчет голосов для рейтингов (кандидатов в президенты Беларуси - ред.). Там мы собрали команду, нашли экспертов, социологов и статистиков, и, проработав два дня, пришли к Viber-боту", - рассказывают инициаторы опроса (они пожелали остаться анонимными, имена редакции известны - Delfi).

Девушки отмечают, что независимые социологические опросы на политические темы в Беларуси "под запретом", а проводить их имеют право лишь аккредитованные государством организации. Как правило, результаты таких опросов правительству выгодны, утверждают они.

"Наш опрос попадал в категорию "политический", поэтому деятельность была вне закона. Все понимали, что выборы будут сфальсифицированы, в этом не было сомнений, но никто не мог озвучить реальные цифры рейтингов, и мы знали, что мы их не получим во время выборов, но ведь всегда интересно знать, кто победит. Когда ты уверен, что реальных результатов не узнаешь, ты пытаешься найти другие способы".

В предвыборный период некоторые интернет-порталы Беларуси проводили опросы, выясняя, кому из кандидатов читатели отдают предпочтение. В них Александр Лукашенко набирал от 3 до 6%.

"Мы понимали, что это не 3%, ведь в таких опросах голосует не вся страна, а только пользователи конкретно этого ресурса, поэтому мы не можем сказать, что у Лукашенко правда 3%. Цифра явно больше. Но нас интересовало, какое "большинство" его поддерживает".

Для того, чтобы об опросе узнало большее число людей самых разных взглядов, ссылка на него распространялась на просторах соцсетей (в группах о рыбалке, новостных группах, ссылка также была опубликована в крупнейшем оппозиционном телеграмм-канале "Нехта" и на канале "Мая краина Беларусь", реклама в YouTube и Instagram). На бот подписалось около 45 000 белорусов старше 18 лет из всех регионов, после обработки данных осталось около 32 000. Для того, чтобы результаты были более объективными, волонтеры также проводили уличные опросы.

"Методика, которую мы использовали (Viber-бот), не использовалась раньше, да и к Viber отношение предвзятое. Интернет-аудитория смещена по своему мнению. Нам необходимо было "добрать" другой аудитории, чтобы у нас были представлены разные политические взгляды. Нам еще не хватало мнения пожилых людей из сел и деревень. Чтобы проверить полученные результаты, мы решили провести уличный опрос, и убедиться, что данные близки. В выходные мы сами ездили по городам, деревням, поняли, что люди готовы разговаривать на эту тему, опасности нет. Позже у нас по всей стране появились волонтеры, которым перед опросами мы проводили инструктаж, рассказывали, что не нужно выделяться из толпы, спрашивать примерно каждого третьего человека и так далее".

Результаты опроса высчитывались научным методом с помощью математической модели. В итоге была получена не одна цифра рейтинга кандидата, а интервал. Погрешность - не более 5%. По данным "Народного опроса", рейтинг Лукашенко варьировался от 13 до 18%, Светланы Тихановской - 75-80%, против всех - 4-8%. Рейтинги остальных кандидатов не превышали 2%.

На данный момент внимание проекта сконцентрировано на настроениях людей относительно ситуации в Беларуси. Еженедельно Viber-бот предлагает пройти опрос и дать свою оценку протестам или каким-то важным событиям (как ультиматум Тихановской, например).

"Среди тех, кто отвечает - стабильно около 70% тех, кто постоянно участвует в протестах. Сейчас наша задача - показывать динамику: как меняются настроения, как какое-то событие повлияло на это. Плюс состоит в том, что мы можем быстро провести опрос и за неделю предоставить результаты. Понятно, сейчас у нас нет возможности провести уличный опрос, чтобы узнать мнение той группы населения, которая живет в деревнях, не использует вайбер. Поэтому, данные опросов мы не приравниваем ко мнению всей страны".

Инициаторы "Народного опроса" отмечают, что люди стали более серьезно настроенными на протест, многие утверждают, что "будут бастовать столько, сколько понадобится".

"Подавляющее большинство людей, которые отвечают на опросы, считает, что Лукашенко уйдет до Нового года. При этом люди становятся все более позитивно настроенными. У нас есть вопрос, которым мы постоянно замеряем настроения: "как вы думаете, социально-политическая ситуация в стране улучшится или ухудшится?" На протяжении последних недель мы наблюдаем положительную динамику. Мы видим, что Лукашенко совершает ошибки, а уверенность людей в том, что он уйдет, растет. До 10% думает, что он останется еще на 5 лет".

Авторы планируют опрашивать не только протестную аудиторию, которой сейчас большинство, а также привлечь тех, кто настроен аполитично или имеет другие политические взгляды, чтобы иметь возможность экстраполировать результаты на всю страну. Планируется и сотрудничество с социологическими институтами и организациями, для того, чтобы в дальнейшем этот инструмент ("Народный опрос") внедрить в социологические серьезные опросы, за которые могут поручиться ученые, и для того, чтобы можно было оперативно отследить настроения позже. Кроме того, сейчас готовится публикация в научных журналах с описанием применяемой “Народным опросом” методики и процессе исследования общественного мнения.

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