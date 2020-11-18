Суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа по выборам в Филадельфии

Верховный суд Пенсильвании отклонил иск, поданный штабом действующего президента США Дональда Трампа, в котором утверждалось, что в Филадельфии ограничили возможность наблюдателей следить за подсчетом голосов. Об этом сообщает NBC News.

Ранее штаб Трампа подал в суд на избирательный совет Филадельфии. В иске утверждалось, что наблюдатели были вынуждены стоять слишком далеко - около 4,5-5 метров, что не позволило им эффективно выполнять свои обязанности. Пятеро судей Верховного суда Пенсильвании высказались за отклонение иска штаба Трампа, двое - против. Суд счел положения избирательной комиссии "разумными", поскольку они "позволяли представителям кандидатов наблюдать за тем, как комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с избирательным кодексом".

В решении суда говорится, что закон Пенсильвании требует только, чтобы наблюдатели были допущены в помещение, где проводится подсчет бюллетеней, но не устанавливает минимальное расстояние между ними и столами для подсчета голосов. При этом законодательное собрание штата предоставило окружным избирательным комиссиям право самостоятельно устанавливать расстояние, на котором могут находиться наблюдатели. В связи с этим претензии со стороны республиканцев не имеют под собой оснований.

На прошлой неделе Федеральный апелляционный суд в Пенсильвании отклонил иск Республиканской партии, которая требовала признать недействительными около 9,3 тыс. бюллетеней, поступивших по почте после окончания дня голосования. При этом другой суд штата встал на сторону действующего президента и удовлетворил иск Трампа с требованием не учитывать при подсчете бюллетени голосовавших по почте людей, если они не подтвердили свою личность.

Сам Трамп говорил, что в Пенсильвании его сторонников не допустили к просмотру 700 тыс. бюллетеней, что означает его победу в этом штате. По данным Fox News, после подсчета 99% бюллетеней демократ Джо Байден набирает в Пенсильвании 50% голосов, Трамп - 48,8%.

Пенсильвания с 20 выборщиками - один из ключевых штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. В этом году Пенсильвания оказалась в числе "колеблющихся" штатов, где долго не могли определить победителя на президентских выборах. На старте подсчета голосов в Пенсильвании впереди шел Байден, однако после обработки 25% бюллетеней лидерство захватил Трамп и уверенно удерживал его вплоть до подсчета 80%. Затем преимущество действующего президента было минимальным, а к концу подсчета оно вновь перешло к Байдену.

Помимо этого штата штаб Трампа также подал иск в суд Джорджии с требованием к местным избиркомам соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней. секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер объявил о том, что бюллетени, отданные в штате на выборах президента США, будут пересчитаны вручную до 20 ноября.

Раффенспергер отметил, что его канцелярия расследует все случаи нарушения на выборах, и пока что никаких нарушений, имеющих массовый характер, не выявлено. Он также выразил уверенность в том, что голоса были подсчитаны точно. Между тем несколько советников Дональда Трампа считают, что он может перестать оспаривать результаты выборов, но не признает свое поражение даже после окончательного подсчета всех голосов.

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