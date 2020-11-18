Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар на юге Сирии

По данным агентства SANA, в результате удара Израиля на юге Сирии погибли минимум трое военнослужащих, один ранен. ЦАХАЛ объясняет свои действия уничтожением самодельных взрывных устройств.

Минимум трое сирийских военнослужащих погибли, один ранен в результате ракетного удара Израиля на юге Сирии. Об этом в среду, 18 ноября, сообщило местное информагентство SANA со ссылкой на военный источник.

В сообщении агентства говорится об "агрессии со стороны Израиля", а также о "нанесенном материальном ущербе". По данным SANA, обстрел мог вестись со стороны оккупированных Голанских высот.

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В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) написала в Twitter, что удары произведены по позициям в Сирии сил специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции и сирийским ВС, с целью обезвредить самодельные взрывные устройства, установленные возле линии "Альфа" между Израилем и Сирией на Голанских высотах.

При этом SANA ранее передало, что ПВО Сирии удалось перехватить несколько ракет.

Многолетний спор вокруг Голанских высот

Голанские высоты уже несколько десятилетий остаются спорной территорией на Ближнем Востоке. Израиль захватил ее значительную часть у Сирии в ходе войны 1967 года, а в 1981 году аннексировал Голаны. Мировое сообщество, включая ООН, считают Голанские высоты оккупированной территорией. США в 2019 году стали единственной страной, признавшей суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

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