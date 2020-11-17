Pfizer рассмотрит возможность регистрации своей вакцины в России

Компания Pfizer рассмотрит возможность подачи заявки на регистрацию созданной совместно с немецкой BioNTech вакцины от COVID-19 в России. Это планируется сделать после получения необходимых данных результатов клинических исследований, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Pfizer в России.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что компания Pfizer не обращалась с заявлением о регистрации вакцины от COVID-19 в России. Однако ведомство не будет выступать против. Никаких противопоказаний для регистрации вакцины Pfizer нет, сказали агентству в министерстве.

Ранее Pfizer сообщила, что во время третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 40 тысяч человек, вакцина показала более чем 90-процентную эффективность. Испытания еще не завершены, однако Pfizer планирует подать документы на регистрацию препарата для экстренного использования в американский регулятор FDA. При этом у этой вакцины есть серьезный недостаток - она требует хранения и транспортировки при температуре минус 70 градусов, что затруднительно обеспечить за пределами развитых стран с хорошей медицинской инфраструктурой.

В понедельник американская компания Moderna сообщила, что по итогам третьей фазы испытаний эффективность разрабатываемой ею вакцины против коронавируса нового типа составляет более 94 процентов. При этом Moderna утверждает, что ей удалось повысить температуру хранения препарата до минус 20 градусов.

В России зарегистрированы две вакцины. Они разработаны Центром Гамалеи в сотрудничестве с Минобороны и научным центром Роспотребнадзора "Вектор". Оба препарата получили регистрацию до завершения третьей стадии клинических испытаний, причем об этих событиях сообщал лично президент РФ Владимир Путин. До конца года в России может быть зарегистрирована еще одна вакцина - разработка Центра имени Чумакова.

Поспешная регистрация российских вакцин вызвала критику со стороны российских и зарубежных специалистов.

11 ноября о первых результатах третьей фазы клинических испытаний отчитались создатели российской вакцины "Спутник V ". По их утверждениям, эффективность составила 92 процента. При этом действие оценивалось после введения первой дозы двухкомпонентной вакцины, эту разницу ученые никак не объяснили. Сейчас вакциной "Спутник V "прививают группы риска: медиков, врачей, учителей, отмечает радио "Свобода".

Еврокомиссия одобрила 11 ноября заключение с фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer контракта, предусматривающего первоначальную закупку 200 млн доз вакцины против COVID-19 от имени всех государств-членов ЕС, а также возможность заказать еще 100 млн доз.

Данный контракт с BioNTech и Pfizer рассчитан на производство вакцин в Европе, включая уже ранее подписанные ЕК контракты с AstraZeneca, Sanofi-GSK и Janssen Pharmaceutica NV, а также завершенные успешные предварительные переговоры с CureVac и Moderna, сообщили в Европейской комиссии. Большие партии вакцины Pfizer закупит США.

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