Макей: Беларусь приостанавливает диалог с ЕС по правам человека и понижает уровень участия в Восточном партнерстве

Беларусь приостанавливает диалог с Евросоюзом по правам человека и понижает уровень участия в «Восточном партнерстве» до экспертного, заявил министр иностранных дел Владимир Макей по итогам совещания у Александра Лукашенко.

«Мы понимаем, что сегодня, к сожалению, у нас есть определенные трудности и проблемы в наших отношениях с европейскими партнерами и Западом в целом. По нашей оценке, эти трудности носят абсолютно искусственный характер, и здесь налицо явные признаки вмешательства во внутренние дела Беларуси извне», — цитирует Макея газета «СБ. Беларусь сегодня».

Министр отметил, что в ответ на расширение Евросоюзом санкций в отношении Беларуси Минск предпринял ответные шаги: «Конечно, мы не можем оставлять подобные вещи без ответа, поэтому с нашей стороны также расширены соответствующие санкционные списки с включением туда соответствующих лиц из всех стран Евросоюза».

По словам Макея, на совещании было предложено приостановить работу Координационной группы Беларусь — ЕС и диалог по правам человека.

«Мы никогда не отказывались от обсуждения чувствительных вопросов, — отметил чиновник. — Но сегодня мы видим, что эти вопросы абсолютно политизированы. Поэтому мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека. Мы приостанавливаем этот диалог. Была также предложена и поддержана участниками совещания идея о понижении уровня нашего представительства в Восточном партнерстве. Мы видим, что есть попытки также политизировать реализацию ряда инфраструктурных межрегиональных проектов в рамках этой инициативы. Поэтому принято решение о понижении уровня участия Беларуси в этой инициативе до экспертного».

Макей заявил, что белорусская сторона всегда была и будет настроена на то, чтобы санкционная риторика уходила из повестки дня.

«Не мы были инициаторами этих шагов. Мы лишь адекватно реагируем на те негативные заявления и конкретные действия наших западных партнеров, которые связаны с вмешательством во внутренние дела Беларуси, — сказал он. — Поверьте, мы заинтересованы, чтобы регион, в котором находится Беларусь, был регионом мира, спокойствия и доброжелательности. Но если кому-то захочется и дальше нагнетать ситуацию (а вы видите, что раздаются призывы со стороны тех, кто уехал из Беларуси в Европу, к введению экономических санкций), будьте уверены, что эти инициативы в случае их принятия не останутся без ответа. И реакция будет очень чувствительной для наших европейских партнеров».

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