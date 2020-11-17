Только для богатых? Почему будет трудно получить долгожданную вакцину от коронавируса

В Европе и США открывают морозильные фермы для хранения будущей вакцины от коронавируса. Но не у всех стран есть такая возможность. В некоторых регионах препарат может оказаться недоступным.

Выпуск вакцины от COVID-19, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer, вполне может знаменовать собой начало конца пандемии. Однако для ее доставки в разные страны мира потребуются огромные транспортные и логистические ресурсы. Причина в том, что новый препарат необходимо хранить при температуре минус 70 градусов по Цельсию, а после размораживания его срок годности — только около пяти дней при температуре 2-8 градусов.

Термальные боксы Pfizer для нового препарата

Такие требования к хранению существенно усложняют транспортировку препарата. Сейчас для перевозки скоропортящихся продуктов используют так называемые "холодильные цепи", но для таких экстремальных температур они не предназначены.

Компания Pfizer предложила собственное краткосрочное решение. Она разработала специальные термические боксы, каждый размером с небольшой чемодан, способный вместить до 5000 доз препарата. Заполненные сухим льдом, они смогут сохранять вакцину при нужной температуре около десяти дней, если их не открывать.

Но даже в термальных ящиках у препарата будет всего несколько дней, чтобы добраться до пункта назначения. После этого его нужно использовать в течение пяти дней, если только в месте доставки не будет возможности хранить его при минус 70 градусах. В этом случае вакцина может просуществовать еще до шести месяцев.

Вакцина только для богатых?

Технология сверхглубокой заморозки нечасто используется в больницах и вообще не применяется в медицине в странах с низким уровнем дохода. "Создание логистики для использования вакцины, требующей хранения при такой температуре, предполагает масштабные инвестиции", — говорит профессор Тоби Питерс из Энергетического института Бирмингемского университета. А ведь во многих селениях слаборазвитых южных стран, добавляет он, порой нет даже обычного холодильника для хранения вакцины.

Для богатых стран эта проблема решаема, даже если это сложно с точки зрения логистики. Так, центры компании Pfizer в бельгийском Пуурсе и в Каламазу (штат Мичиган) имеют большие мощности для хранения при глубокой заморозке. Кроме того, планируется использовать так называемые морозильные фермы — например, в немецком Карлсруэ.

Специальные боксы Pfizer оснащены GPS, и компания планирует ежедневно перевозить в них около 7,5 миллионов доз из своих центров в Пуурсе и Каламазу в аэропорты.

К транспортировке новой вакцины готовятся также различные логистические и курьерские компании. Американская UPS построила две морозильные фермы в Нидерландах и США, а немецкая DHL открыла новый холодильный склад в Индианаполисе. Кроме того, Германия планирует закупить морозильники со сверхнизкой температурой и оборудовать ими около 60 центров вакцинации. Правда, эти устройства достаточно дорогие — каждый от 10 до 20 тысяч евро.

Бедные страны ждут других вакцин

Ясно, что такие возможности доступны только богатым странам. "Большинству будущих вакцин требуется минус 70 градусов, чего мы в Индии просто не можем обеспечить, так что забудьте об этом", — сказал агентству Bloomberg эксперт по вопросам общественного здравоохранения профессор Т. Сундарараман из Нью-Дели.

Представляя результаты своей деятельности за третий квартал, фирма BioNTech заявила, что работает над созданием более стабильной версии препарата, которая могла бы дольше храниться в обычном холодильнике. Однако даже такой результат не слишком снизит логистические требования.

Возможно, развивающимся странам просто придется дождаться выпуска других вакцин, которые тоже уже на подходе. Многие из них не потребуют хранения в условиях глубокой заморозки, а некоторые вообще не будут нуждаться в замораживании.

BioNTech и Pfizer планируют выпуск миллиарда доз вакцины

ЕС уже заключил с BioNTech и Pfizer договор о закупке 300 миллионов доз двухфазной вакцины, что позволит сделать прививки 150 миллионам европейцев.

Препарат еще не лицензирован, но, учитывая многообещающие результаты испытаний, ожидается, что этот вопрос вскоре будет решен. Многие аналитики считают, что в США разрешат допуск в экстренном порядке уже к концу этого года. Европейское агентство по лекарственным средствам, вероятно, будет придерживаться аналогичных сроков.

Представители Pfizer уже заявили, что планируют начать поставки до конца 2020 года. Компания надеется, что к этому времени будет выпущено около 100 миллионов доз препарата, а в 2021 году она собирается выпустить не менее миллиарда.

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