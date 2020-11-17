Коронавирус в мире: 11 млн заразившихся в США и первый локдаун в Иране

В США количество случаев заражения коронавирусом превысило 11 миллионов, в Австралии новая вспышка, Иран впервые вводит локдаун, МОК твердо намерен провести Олимпиаду в 2021 году, вакцина компании Moderna показала 95% эффективности. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом переболело или продолжает болеть более 54,5 млн человек, умерло более 1,3 млн.

В США более 11 млн заражений

В США количество заболевших Covid-19 с начала пандемии превысило 11 млн, а количество пациентов в больницах растет рекордными темпами.

Всего от коронавируса в стране умерли почти 250 000 человек.

Строгие карантинные меры ввели штаты Мичиган и Вашингтон. Со среды в Мичигане старшеклассники и студенты колледжей переходят на онлайн-обучение, рестораны не смогут обслуживать посетителей в зале. В Вашингтоне закроются спортзалы, кинотеатры, театры и музеи.

Между тем Белый дом заявил, что надеется с декабря начать вакцинировать по 20 млн американцев в месяц. В настоящий момент ни одна вакцина в стране еще официально не одобрена.

Нежелание Дональда Трампа признать поражение на президентских выборах привело к тому, что он не начал передавать дела Джо Байдену и, соответственно, избранный президент и его команда не участвуют в планировании массовой вакцинации. Байден обещал сделать борьбу с коронавирусом главным приоритетом своей администрации.

"Нашим экспертам нужно как можно скорее пообщаться с этими людьми, чтобы во время перехода власти, который произойдет 20 января, были охвачены все аспекты деятельности", — заявил будущий глава аппарата Белого дома Рон Клайн. Он отметил, что, несмотря на нежелание Трампа начать переходный процесс, команда Байдена начнет переговоры с производителями вакцин от коронавируса, в том числе с компанией Pfizer.

Швеция решилась на ограничительные меры

Жители Швеции перестали следовать рекомендациям по борьбе с распространением коронавируса, и поэтому в стране будет запрещено собираться группами более восьми человек, заявил премьер-министр Стефан Левен. Ранее допускались собрания до 300 человек.

"Это новая норма для всего общества, — сказал Левен на пресс-конференции. — Не ходите в спортзалы, не ходите в библиотеки, не устраивайте ужины. Отменяйте".

Ранее Швеция обратила на себя всеобщее внимание из-за своих неортодоксальных мер во время пандемии. Власти избегали обязательных ограничительных мер, ограничиваясь лишь рекомендациями для населения.

Уровень смертности на душу населения в Швеции в несколько раз выше, чем у ее северных соседей, но ниже, чем у некоторых крупных европейских стран — например, Испании.

В Австралии снова вспышка

Власти штата Южная Австралия сообщили об опасной ситуации после того, как там впервые с апреля была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Тест на Covid-19 оказался положительным у 18 человек.

В одном из случаев работник гостиницы, в которой живут люди, которым необходимо соблюдать карантин, заразил 13 членов семьи. После выявления случаев заражения власти австралийского штата увеличили количество проводимых тестов и ввели новые ограничения.

Австралии ранее удалось справиться со второй волной эпидемии, которая в основном затронула штат Виктория. В Мельбурне локдаун продлился почти четыре месяца. Тогда вспышка тоже началась с карантинной гостиницы. В результате скончались более 800 заразившихся.

Иностранцам запрещено въезжать в страну с марта, но граждане Австралии и люди в видом на жительство могут вернуться при условии отбывания обязательного 14-дневного карантина в специальной гостинице. Примерно пятая часть заражений в стране была выявлена у этой группы людей.

Иран впервые вводит локдаун

В Иране из-за резкого роста смертей от Covid-19 с субботы вводится первый локдаун. По прогнозам, количество смертей за сутки может вырасти вдвое, а больницы не смогут справиться с потоком заразившихся.

"У правительства нет другого выхода, кроме как ввести локдаун для борьбы с этим разрушительным вирусом, — заявил накануне президент страны Хасан Роухани. — Я объявляю повсеместную мобилизацию для борьбы с третьей волной коронавируса.".

Детали локдауна пока не объявлялись, но у каждого города и района будут свои ограничения в зависимости от сложившейся ситуации с распространением коронавируса. Предположительно, на две недели будет введен запрет на передвижения между населенными пунктами, работать смогут только продовольственные магазины и аптеки. За исполнением мер будут следить полиция и Корпус стражей исламской революции.

Ранее власти не решались вводить полный локдаун, поскольку не могли оказать финансовую помощь жителям и частным компаниям. Введение карантина могло привести к массовому голоду среди самых бедных жителей страны. Но представителям системы здравоохранения удалось убедить Роухани в необходимости ограничений. По их словам, бездействие может привести страну к еще большей катастрофе.

Замминистра здравоохранения Ирадж Харирчи заявил, что вскоре показатель смертности за сутки может удвоиться. С начала пандемии в стране было выявлено более 558 тыс. случаев заражения, более 41,4 тыс. человек умерли. С октября в стране фиксируется более 400 смертей за сутки. Власти предполагают, что с учетом умерших, не тестировавшихся на коронавирус, реальная цифра смертности может быть в три раза больше.

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